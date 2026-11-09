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Bakan Uraloğlu duyurdu: Ray sıcaklıkları 425 noktada kurulacak erken uyarı sistemiyle izlenecek

11:58, 09/11/2026, Pazartesi
AA
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Ray sıcaklıkları 425 noktada kurulacak erken uyarı sistemiyle izlenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iklim değişikliğinin demir yolu altyapısı üzerinde oluşturabileceği sıcaklık kaynaklı risklere karşı Türkiye genelindeki 425 noktada Ray Sıcaklığı İhbar Sistemi'nin (RAYSİS) kurulacağını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü ile ASELSAN işbirliğiyle yürütülen RAYSİS Projesi hakkında bilgi verdi.

RAYSİS'in, sıcaklık kaynaklı risklere karşı önleyici tedbirlerin zamanında alınmasına katkı sağlayacağını, demir yolu trafik emniyetini daha da güçlendireceğine işaret eden Uraloğlu, "İklim değişikliğinin demir yolu altyapısı üzerinde oluşturabileceği sıcaklık kaynaklı risklere karşı Türkiye genelinde 425 noktada RAYSİS kurulacak, ray sıcaklıklarını anlık takip edeceğiz. Sıcaklık değişiminden kaynaklanan olası risklere karşı erken uyarı imkanı sağlayacağız, böylece önleyici tedbirlerin zamanında alınmasına katkı sunacağız." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, sistemle ray sıcaklıklarının anlık ölçüleceğini ve elde edilen verilerin sürekli kayıt altına alınacağını belirtti.

Ray sıcaklıklarının merkezi bir sistem üzerinden takip edileceğine kaydeden Uraloğlu, "Elde edilen verileri saatlik, günlük, aylık ve yıllık olarak raporlayabileceğiz. Ayrıca ihtiyaç duyulan farklı zaman aralıklarında da analizler yapabileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kritik sıcaklıklarda trenlere uyarı gönderilecek

Uraloğlu, ölçüm noktalarından elde edilen verilerin, uzun menzilli kablosuz haberleşme teknolojisi LoRaWAN aracılığıyla TCDD Bölge Müdürlükleri ve Eryaman İzleme Merkezi'nden takip edilebileceğini bildirdi.

RAYSİS'in Eryaman Yüksek Hızlı Tren Garı'ndaki ASELSAN Ana Yönetim Sistemi'ne entegre edilmesinin planlandığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ray sıcaklıkları belirlenen kritik seviyeleri aştığında sistem otomatik olarak alarm oluşturacak. Bu uyarılar, trenlerimizde bulunan ASELSAN APCO25 telsizleri üzerinden ilgili trenlere gönderilecek. Böylece olası risklerin zamanında tespit edilmesine ve gerekli tedbirlerin alınmasına imkan sağlayacağız. Sistem sayesinde ray sıcaklıklarında meydana gelen değişimler izlenebilecek ve geçmiş dönem verileri üzerinden analizler yapılabilecek. Ray sıcaklıklarından kaynaklanabilecek olumsuzlukların önceden tespit edilmesi demir yolu işletmeciliği açısından önem taşıyor. İklim değişikliğinin etkilerine karşı demir yolu altyapımızın dayanıklılığını artırmayı hedefliyoruz."


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Başlıklar :ASELSANRay Sıcaklığı İhbar SistemiTürkiye Cumhuriyeti Devlet DemiryollarıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
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Bakan Uraloğlu duyurdu: Ray sıcaklıkları 425 noktada kurulacak erken uyarı sistemiyle izlenecek
Ray sıcaklıkları 425 noktada kurulacak erken uyarı sistemiyle izlenecek
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