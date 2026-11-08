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Gökyüzünde dron otoyolları dönemi: İHA'lara özel koridorlar oluşturulacak

20:24, 08/11/2026, Pazar
DHA
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Yeni sistemle dronlar hastaneler arasında tıbbi malzeme taşıyabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, insansız hava araçlarının uzun mesafeli ve otonom uçuşlar gerçekleştirebilmesi için gökyüzünde dijital hava koridorları oluşturulacağını açıkladı. Yapay zeka desteğiyle belirlenecek rotalarda dronlar, belirlenen güzergahlarda kontrollü şekilde uçabilecek. Yeni sistemle hastaneler arasında kan, ilaç ve aşı taşınmasının yanı sıra şehirler arası kargo taşımacılığının da önü açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, insansız hava araçlarının (İHA) uzun mesafeli ve otonom uçuşlar gerçekleştirebilmesi için 'dron otoyolu' olarak da bilinen İHA koridorlarının oluşturulacağını belirterek, "Gökyüzünde dijital olarak tanımlanmış hava yolları oluşturacağız. Böylece insansız hava araçları, belirlenen güzergahlarda emniyetli ve kontrollü şekilde uçabilecek" dedi.

"Gökyüzünde dijital olarak tanımlanmış hava yolları oluşturacağız"

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 30 Temmuz 2026 tarihinde yayımlanan İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA) kapsamında oluşturulacak İHA koridorlarına ilişkin bilgi verdi. Uraloğlu, yeni düzenlemeyle insansız hava araçlarının uzun mesafeli, görüş hattı dışı ve otonom uçuşlarının belirlenmiş hava sahası koridorlarında gerçekleştirilebilmesine yönelik hukuki altyapının oluşturulduğunu belirterek, "Gökyüzünde dijital olarak tanımlanmış hava yolları oluşturacağız. Böylece insansız hava araçları, belirlenen güzergahlarda emniyetli ve kontrollü şekilde uçabilecek. Kara yolu trafiğinden bağımsız yeni bir taşımacılık imkanının önünü açacağız" dedi.

"Güzergahlar dijital olarak tanımlanacak"

Dron otoyolları olarak da bilinen İHA koridorlarının SHGM tarafından ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde oluşturulacağını belirten Bakan Uraloğlu, koridorların sınırları, giriş ve çıkış noktaları, uçuş yönleri, kapasiteleri ve hava araçları arasındaki asgari ayırma kriterlerinin dijital ortamda tanımlanacağını ifade etti. Uraloğlu, "Tüm bu bilgiler, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün merkezi dijital platformu İnsansız Hava Aracı Takip ve Trafik Yönetim Sistemi (İHATTYS) üzerinden yayımlanacak. İnsansız hava araçlarının yazılımları bu verileri doğrudan okuyabilecek ve uçuşlar belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilecek. Koridorları yasak, tahditli ve tehlikeli bölgeler ile NOTAM yayımlanan sahaları kesmeyecek şekilde planlayacağız" açıklamasında bulundu.

"Uçuş rotaları yapay zeka desteğiyle belirlenecek"

İHA koridorlarında uzun mesafeli ve görüş hattı dışı otonom uçuşların gerçekleştirilebileceğini kaydeden Uraloğlu, uçuş rotalarının yapay zeka desteğiyle oluşturulacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Otonom uçuşların rotaları, en kısa yol ve faz farkı esas alınarak yapay zeka desteğiyle belirlenecek. Uçuşların kontrolü ise İHATTYS üzerinden sağlanacak. Gerekli durumlarda uçuş sınırları daraltılabilecek, güzergah değiştirilebilecek, araçların inişi sağlanabilecek veya uçuşları sonlandırılabilecek. Bağlantının kesilmesi halinde ise insansız hava araçları, yerleşim alanları üzerinden geçmeden önceden belirlenmiş kurtarma alanlarına yönlendirilecek" dedi.

"Hastaneler arasında kan, ilaç ve aşı taşınabilecek"

İHA koridorlarının özellikle lojistik ve sağlık taşımacılığında yeni imkanlar sunacağını vurgulayan Uraloğlu, "Dron otoyollarını şehirler arası kargo taşımacılığında, lojistik ve aktarma merkezleri arasında düzenli otonom seferlerde kullanabileceğiz. Hastaneler arasında kan, ilaç, aşı ve tıbbi numune taşınabilecek. Adalar ve kış aylarında ulaşımın güçleştiği yerleşim yerlerine ikmal sağlanabilecek. Organize sanayi bölgeleri, fabrikalar ve limanlar arasında parça transferi yapılabilecek. Ayrıca enerji iletim hatları, boru hatları, demir yolları ve kara yollarının uzun mesafeli denetimlerinde de bu koridorlardan yararlanılabilecek" açıklamasında bulundu.

"Hobi amaçlı uçuşlara kapalı olacak"

İHA koridorlarında gerçekleştirilecek uçuşların belirli yetkilendirme ve teknik şartlara tabi olacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Bu koridorlar hobi amaçlı uçuşlara kapalı olacak. Yalnızca P2 lisansına sahip pilotlar, SHGM’den gerekli operasyonel yetkilendirmeleri alarak yetkili işletmeler bünyesinde uçuş gerçekleştirebilecek. Kullanılacak insansız hava araçlarının tescilli olması, uzaktan tanımlama, coğrafi sınırlama ve gerekli yazılım sertifikalarına sahip olması zorunlu olacak. Her uçuş öncesinde İHATTYS üzerinden bildirim yapılacak" dedi. Uraloğlu, İHA koridorlarının güzergahlarının ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili kurumlarla koordinasyon içinde belirleneceğini ve İHATTYS üzerinden duyurulacağını bildirdi.


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Başlıklar :DronOtoyolUlaştırma ve Altyapı BakanıAbdulkadir Uraloğlu
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Gökyüzünde dron otoyolları dönemi: İHA'lara özel koridorlar oluşturulacak
Yeni sistemle dronlar hastaneler arasında tıbbi malzeme taşıyabilecek.
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