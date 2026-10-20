Türkiye’nin uzay hedefinde kritik adım: Fergani'nin altıncı uydusu uzayda

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay Teknolojileri, milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirdiği altıncı deneme uydusu olan FRG-100D4’ü, 20 Ekim 2026 günü Türkiye saati ile (TSİ) 14.04’de ABD’nin Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü’nden uzaya gönderdi. SpaceX’in Bandwagon-5 görevi kapsamında fırlatılan uydu, fırlatmadan yaklaşık 63 dakika sonra, TSİ 15.07 itibarıyla fırlatma aracından başarıyla ayrılarak 590 km irtifadaki hedef yörüngesine yerleşti.

UYDUDA YENİ MİLLİ DONANIMLAR

FRG-100D4, Fergani tarafından daha önce fırlatılan uydulara kıyasla barındırdığı teknolojik yeniliklerle önemli bir gelişmeyi temsil ediyor. Uydu üzerinde Fergani bünyesinde tamamen milli olarak geliştirilen, tepki tekeri, manyetik tork çubuğu, manyetometre, IMU, GNSS alıcısı, yönlenebilir güneş panelleri, batarya paketi, rejeneratif modem ve faz dizili anteni gibi kritik bileşenler kullanıldı. Bunun yanında, uydu bünyesinde ileri görevler için yapay zekâ destekli bir bilgisayar da yer alıyor. Fergani mühendisleri tarafından geliştirilen bu milli aviyonik ekipmanların uzayda doğrulanması ve bu teknolojilere uzay tarihçesi kazandırılması, Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki tam bağımsızlığı açısından önem taşıyor.

ULUĞ BEY TAKIM UYDU PROJESİNDE YENİ AŞAMA

Fergani tarafından geliştirilen en yüksek güç üretim kapasitesine sahip uydu olan FRG-100D4, ekipman ve alt sistemlerin yerlileştirilmesi açısından çok önemli bir aşamayı ifade ediyor. 160 kg kütleye sahip FRG-100D4 uydusu, daha yüksek yerlilik oranına sahip ekipmanları, geliştirilmiş navigasyon ve genişbant haberleşme faydalı yükleri ile Uluğ Bey Takım Uydu sisteminin hayata geçirilmesi yolunda en önemli adım olarak bugün uzaya gönderildi. Fergani Uzay önümüzdeki 5 yıl içerisinde 200’den fazla uydudan oluşacak Uluğ Bey Takım Uydu Sistemi’ni tamamen öz kaynaklarıyla tamamlamayı hedefliyor. Bu takım uydu sistemi hayata geçtiğinde Türkiye, kendi bağımsız navigasyon ve haberleşme ağına sahip olarak bu kritik yetkinliği dost ve kardeş coğrafyalarla paylaşabilecek. Bir yandan takım uydular tamamlanırken, diğer yandan milli fırlatma aracının geliştirme çalışmaları da devam ediyor.

İKİ YILDA 6 UZAY ARACI

FRG-100D4 ile uzaya altıncı uydusunu gönderen Fergani Uzay, 2025 yılının başından bu yana yapılan çalışmalarla uzaydaki rolünü pekiştirmeye devam ediyor. Fergani’nin uzay serüveni, Ocak 2025'te serinin ilk uydusu FGN-100-D1'in fırlatılmasıyla başlamış, ardından 2 Kasım 2025 tarihinde FGN-100-D2 yörüngedeki yerini almıştı. Bu süreci 28 Kasım 2025 tarihinde hibrit itki sistemine sahip Yörünge Transfer Aracı’nın (FGN-TUG-S01) uzaya gönderilmesi takip etti. Sahip olduğu yenilikçi hibrit motor teknolojisi ile uzayda ilk yörünge yükseltme manevrasını gerçekleştiren ve taşıdığı FRG-10D1 küp uyduyu başarılı bir şekilde ayıran FGN-TUG-S01, Türkiye’nin uzay içi lojistik kabiliyeti için önemli bir adım oldu. Fergani tarafından geliştirilen beşinci uzay aracı olan FGN-100-D3 ise 29 Mart 2026 tarihinde uzaya gönderildi.

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