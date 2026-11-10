Nvidia’daki casusluk krizi büyüyor

ABD'li çip devi NVIDIA, Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bir kadınla ilişkisini kabul etmesinin ardından bağımsız soruşturma başlattı. Şirket, Huang'ın yabancı bir istihbarat operasyonunun hedefi olduğuna ilişkin haberler üzerine harekete geçti. The New York Times'ın haberine göre, ABD istihbarat yetkilileri, Singapur merkezli veri merkezi şirketi Megaspeed'in yöneticisi Alice Huang'ın Pekin'e bilgi aktardığı sonucuna vardı. Jensen Huang ile yakın ilişki kurduğu belirtilen Alice Huang'ın, 2024 yılında Tayvan'ın başkenti Taipei'de NVIDIA CEO'suyla birlikte görüntülendiği fotoğraflar da gündeme geldi. İkilinin ne zaman tanıştığı ise bilinmiyor. ABD'li yetkililer, Megaspeed'in ihracatı kısıtlanan gelişmiş NVIDIA çiplerinin Çin'e aktarılmasına yardımcı olduğundan şüpheleniyor. NVIDIA ise müşterilerinin gizli ticari bilgilere erişimi olmadığını savunuyor. 63 yaşındaki Jensen Huang, şirket çalışanlarına gönderdiği mesajda eşine sadakatsizlik ettiğini kabul ederek ailesinden ve çalışanlardan özür diledi. Huang, davranışının eşi ve çocuklarını incittiğini belirterek, hiçbir mazereti olmadığını söyledi.

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Teknoloji

Casusluk iddiaları sonrası Nvidia hisseleri çöküşte

Dünya

Nvidia’nın CEO’suna casusluk soruşturması