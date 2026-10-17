Uçan Tesla'yı tanıttı

Tesla CEO’su Elon Musk, yıllardır söz verdiği uçan otomobili dün gece Texas’taki SpaceX test tesisinde kamuoyuna tanıttı. Canlı yayınlanan etkinlikte beyaz renkli yeni nesil Roadster, eğimli ters rampa boyunca ilerleyerek ters konumda kaldı. Rampanın ucundan havalandıktan sonra mid-air flip (havada takla) yaptı. Düşüş anında alt kısımdaki tutum kontrol iticileri ve arka roket iticileri devreye girerek aracı dengeledi ve yere yumuşak şekilde indirdi. Gösteri sırasında kalabalık alkış ve çığlıklarla karşılık verdi. Musk, “Eh, çalıştı” diyerek “Uçan arabalar gerçek” ifadesini kullandı.

SIFIRDAN 60’A 0,81 SANİYEDE ÇIKIYOR

Aracın altındaki emme fan sistemi 2G’ye varan aşağı yönlü kuvvet üreterek yola yapışmasını sağlıyor. SpaceX ile ortak geliştirilen soğuk gaz iticileri ise yüksek basınçlı hava tanklarından besleniyor. Bu sistem hem hızlı ivmelenme hem de kısa süreli havada manevra imkânı veriyor. Tesla, 0’dan 60 mile (yaklaşık 97 km/s) çıkış süresini yaklaşık 0,81 saniye, maksimum hızı ise 230 mil/saat (yaklaşık 370 km/s) olarak açıkladı.

EĞLENCELİ ARAÇ

Musk, programda yaptığı konuşmada, Roadster’in üretim hedefinin 2028 yılı olduğunu söyledi. Aracın yasal durumundan emin olmadığını dile getiren Musk, “Roket gibi uçabiliyor, takla atabiliyor, çılgın jimnastik hareketleri yapabiliyor” dedi. Musk, “Tüm yargı bölgelerinde yasal olduğundan emin değilim ama birinin sahip olabileceği böyle bir araç olacak” ifadelerini kullandı.

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