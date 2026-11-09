Nvidia’nın CEO’suna casusluk soruşturması

ABD’li yetkililer, dev çip üreticisi Nvidia'nın İcra Kurulu Başkanı (CEO) Jensen Huang hakkında casusluk soruşturması başlatacaklarını açıkladı. ABD İstihbarat örgütleri, Huang’ın Çin istihbaratı adına casusluk yapmak üzere devşirildiği iddia edilen Çinli bir kadınla romantik ilişki yaşadığına inanıyor. Amerikalı yetkililer, bu yılın başlarında hazırlanan bir istihbarat notunda Huang’ın Singapur merkezli Megaspeed şirketinin yöneticisi Alice Huang ile yakın ilişki kurduğunu belirtti. Financial Times’a göre ABD istihbaratı, Alice Huang’ın Çin Devlet Güvenliği Bakanlığı tarafından ajan olarak kullanıldığını değerlendiriyor. Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin gelecek dönem başkanı Chris Coons, iddialarla ilgili Kongre soruşturması başlatılacağını açıkladı. Megaspeed’in gelişmiş Nvidia çiplerini Çin’e kaçırdığı yönündeki şüpheler nedeniyle şirket zaten ABD’nin takibinde bulunuyordu.
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