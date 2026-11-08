Önceki gün İran’ı yıkmak gerekirse yapacaklarını söyleyen Trump, dün de yeni askeri hamleyi “Savaş değil işgal” olarak niteledi. Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nı kontrol ettiklerini ve boğazdaki petrol ticaretini sürdürdüklerini öne sürerek, “Belki sadece işgalci konumunda olabiliriz. Çünkü Hürmüz Boğazı bizim kontrolümüzde. Şu anda Hürmüz Boğazı tarihindeki herhangi bir dönemde olduğundan daha fazla petrol çıkarıyoruz" dedi. Trump’ın dozajı giderek artan tehditlerine eş zamanlı olarak bölgeye kuvvet göndermeye devam eden ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), USS Theodore Roosvelt (CVN-71) uçak gemisinin Ortadoğu’ya gideceğini bildirdi. CENTCOM’dan yapılan açıklamada, uçak gemisinin hâlihazırda Singapur’da olduğu ve kasım ayı ortasından önce CENTCOM’un görev bölgesine girmeyeceği vurgulandı.

YER ALTINDA DİRENİŞ HAZIRLIĞI

İran’da ise muhtemel bir işgale karşı askeri hazırlıklar tamamlanıyor. Tesnim haber ajansına konuşan ismi verilmeyen DMO Sözcüsü, yer altı direnişini organize edecek askeri birliklerin eğitimi tamamladıklarını söyledi. Söz konusu birliklerin yera ltında silah üretmeye devam edecekleri tesislerin de geliştirildiğini belirten sözcü, “Yakında bir yer altı füze üretim şehrini tanıtacağız” diye konuştu. Sözcü ayrıca, Shaahed-136 insansız uçaklarının geliştirildiğini de belirtirken, radarların da bu süreçte geliştirilerek ihtiyaca cevap verecek durumda olduğunu kaydetti. Öte yandan, CNN’e konuşan “bölgesel yetkililer”, ABD’deki ara seçimlerin ardından savaş riskinin gerilediğini ve bölge ülkelerinin diplomatik çabalarını yoğunlaştırdıklarını söyledi. Bu kapsamda, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de dün yaptığı açıklamada, savaşın sonlanması için yapılan müzakereler çerçevesinde 48 saat içinde Arap ve İslam ülkelerinden 12 Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi. ABD tarafında ise müzakereleri Trump’ın yardımcısı JD Vance’in yürütmesi dikkat çekiyor. Trump sonrası Cumhuriyetçilerin adayı olarak lanse edilen JD Vance’in son iki haftadır İran ile müzakereleri hem arabulucu ülke Katar ve Pakistan üzerinden hem de doğrudan yürüttüğü bildirildi.

Nükleer doktrin gözden geçirilebilir

Savaşın ana sebebi olarak görülen İran’ın nükleer programına ilişkin de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Fars News haber ajansına konuşan ismi verilmeyen bir İran Devrim Muhafızları Sözcüsü, İran’daki siyasi rejimin nükleer doktrini gözden geçirme kararı alması halinde bu kararı destekleyeceklerini söyledi. CENTCOM’dan dün yayınlanan açıklamada ise İran’ın nükleer tesislerine ilişkin doğru bilgi verecek kişilere 20 milyon dolar ödül verileceği ilan edildi.

Amerikan siyasetinin zehri Netanyahu

Eski ABD Tel Aviv Büyükelçisi Dan Shapiro, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Washington’da siyaseten “toksik” (zehirli) bir figür haline geldiğini söyledi. Yedioth Ahronoth’a konuşan Shapiro, ara seçimleri kazanan Demokratların Netanyahu ile çalışmak istemediğini, Cumhuriyetçilerin ise onu iç kamuoyunun desteklemediği İran savaşıyla özdeşleştirdiğini vurguladı. Shapiro, “Netanyahu tüm Demokratlar için toksik bir isim ve onlar şu an Kongre’de ezici bir çoğunluğa sahip. Yeni isimler ve yeni bir söylem olmaksızın İsrail’in ABD’deki itibar kaybını durdurabileceğini düşünmüyorum” diye konuştu. Shapiro, Trump’ın İsrail’e 4 milyar dolarlık yardımı durdurma kararının kaçınılmaz olduğunu, herkesin bu yardımın sona ereceği konusunda hemfikir bulunduğunu belirtti.