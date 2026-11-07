Watergate'ten sonra en büyük rakam

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratlar, Temsilciler Meclisinde çoğunluğu Cumhuriyetçilerden aldı. Buna göre, Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar şu ana kadar 253, Cumhuriyetçiler ise 157 sandalye elde etti. Yarışta, Cumhuriyetçilerin elindeki 43 sandalye Demokratlara geçti. Temsilciler Meclisi'nde kalan 25 sandalyenin kazananı ise henüz belli olmadı. Amerikan medyasının haberlerine göre Demokrat Parti'nin geri kalan 25 sandalyeden 2'sini elde etmesi halinde 174 yılında ABD'yi sallayan ve Başkan Richar Nixon'ın istifasına sebep olan Watergate skandalından sonra Temsilciler Meclisi'nde elde ettiği en yüksek sayıya ulaşacağı belirtiliyor. ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor. Kongre'nin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.

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