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Trump büyük anlaşmanın sinyalini verdi: Tüm Avrupa'yı kapsayacak

09:31, 06/11/2026, Cuma
IHA
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Trump: "Rusya-Ukrayna arasında yakında tüm Avrupa’yı da kapsayacak büyük bir anlaşma yapılabilir"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında yakında "tüm Avrupa’yı da kapsayacak büyük bir anlaşma" yapılabileceğini belirterek, "Bu büyük bir anlaşma olacak ve sadece Ukrayna’dan ibaret olmayacak. Hatta tüm Avrupa’yı kapsayabileceğini bile söyleyebilirim. Büyük ve harika bir anlaşma olacak. Herkesi çok mutlu edecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen bir imza töreninde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, "İran’ın arabulucular tarafından sunulan ve nükleer programının geleceğini şekillendirebilecek bir dizi teklifi incelediğine dair haberler var. ABD bunun içinde yer alıyor mu?" sorusuna, "Bizim onayımız olmadan hiçbir şey yapmıyorlar. Size ne dediğimi hatırlıyor musunuz? İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Neyi incelediklerinin hiçbir önemi yok. Nükleer silaha sahip olamayacaklar. Bunu onlar da biliyor, ben de biliyorum" cevabını verdi.

"Savunma Bakanı Hegseth harika bir iş çıkarıyor"

Trump, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in görevden alınacağı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, "Pete şu ana kadar harika bir iş çıkardı. Bazı ilginç durumlarla karşı karşıya. Biliyorsunuz, İkinci Dünya Savaşı’nda olduğundan daha fazla generalimiz vardı. Herkes 4 yıldızlı generaldi. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu insanların çoğu aşırı politik doğrucu zihniyetteydi. Ben öyle generalleri sevmem. Dolayısıyla muhtemelen kendisine karşı bir muhalefet var. Bence harika bir iş çıkarıyor" yorumunu yaptı. Hegseth’in görevi süresince gerçekleştirilen başarılı askeri operasyonlara değinen Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ülkeden kaçırıldığı operasyonun 48 dakikada tamamlandığını ve hiçbir kayıp verilmediğini hatırlattı. İran karşısında da büyük bir başarı elde ettiklerini vurgulayan Trump, "Aylardır kimse ölmediği için buna savaş denir mi bilmiyorum ama İran İslam Cumhuriyeti adında bir ülkeyle savaşımız var. Çok hoş bir yer. Boğazları biz kontrol ediyoruz. Şu anda boğazdan savaş öncesi dönemden daha fazla petrol geçiyor ve 6-7 aydır kimse ölmedi" şeklinde konuştu.

Trump’tan Rusya-Ukrayna konusunda anlaşma sinyali

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşı örnek göstererek bunu "gerçek savaş" olarak tanımlayan Trump, "Ayda 25 bin insan ölüyor. Bu arada, yakında o meseleyi de çözeceğiz. Ama ayda 25 bin insan ölüyor. Gece gündüz, tüm gün savaşıyorlar. Birinci Dünya Savaşı var, İkinci Dünya Savaşı var; işte bunlar savaştır" dedi. Trump, bir soru üzerine Rusya ile Ukrayna arasında yakında "tüm Avrupa’yı da kapsayacak büyük bir anlaşma" yapılabileceğini belirterek, "Bu büyük bir anlaşma olacak ve sadece Ukrayna’dan ibaret olmayacak. Hatta tüm Avrupa’yı kapsayabileceğini bile söyleyebilirim. Büyük ve harika bir anlaşma olacak. Herkesi çok mutlu edecek" diye konuştu.

Trump, ayrıca Beyaz Saray’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev ile özel bir görüşme yaptığını söyledi. Trump, görüşmenin içeriğine ilişkin detay vermedi.

"18 can kaybettik, ancak tam kontrol bizde"

Rusya-Ukrayna savaşının aksine İran’la yaşanan gerilimin tam anlamıyla bir savaş olmadığını ima eden Trump, "Birileri İran’la yaşanan duruma savaş dedi. Hayır, ablukayla muazzam bir başarı elde ettik ve orayı yerle bir ettik. Bugün bölgeden, komşu bir ülkeden biri bana ülkelerini yeniden inşa etmelerinin şu an itibarıyla 25 ila 30 yıl süreceğini söyledi. Bakalım her şey nasıl sonuçlanacak. Bence çok iyi gidiyor" şeklinde konuştu. ABD’nin İran karşısında 18 askerini kaybettiğini hatırlatan Trump, "18 can kaybettik ve bu çok fazla. Ama Vietnam’da 21 yıllık bir süreçte binlerce, on binlerce can kaybettik. Afganistan’da çok fazla sayıda kayıp verdik. Bırakın 18’i, 1 kişi bile çok fazla. Ama 7 aydır oradayız ve oranın tam kontrolü bizde" ifadelerini kullandı.

"Savaşı İran başlattı"

İran’la savaşı ABD’nin başlatmadığı iddiasını yineleyen Trump, "İran, ABD için çok fazla kan dökülmesine neden oldu. Savaşı onlar başlattı. Bir düşünün, aslında bunu 1979’da başlattılar, değil mi? O zaman başladı. Ve o süre zarfında binlerce Amerikalıyı ve daha birçok insanı öldürdüler. Sadece son 7 aya bakın. Daha 2 ay öncesi itibarıyla en az 75 bin protestocuyu öldürdüler, çoğunu vinçlerden sallandırarak astılar. Yani biz iyi bir iş çıkardık" ifadelerini kullandı.

"İran’ın yeniden inşası 25 yıl sürer"

Trump, Hegseth ile ilgili iddiaların yeniden hatırlatılarak, "Yani bir kadro değişikliği yapmayı düşünmüyor musunuz?" sorusunun yöneltilmesi üzerine, "Hayır, tam da şunu söyleyecektim: Pete savaştan sorumlu, değil mi? Savaş Bakanlığı. O isim değişikliğini biz yaptık. Venezuela operasyonu inanılmazdı. Bugüne kadar görülmüş en büyük saldırılardan biri olarak kabul ediliyor. Benimle ve diğerleriyle birlikte bunun başında o vardı" dedi. Venezuela operasyonunun sonucunda milyarlarca dolar değerinde petrol elde ettiklerini kaydeden Trump, "Venezuela’da kimseyi kaybetmedik. 48 dakika sürdü. 1 gün sürecek sanmıştım ama 48 dakika sürdü ve bitti. Şiddetli bir saldırıydı. İran’da ise 7 aydır bulunuyoruz ve kontrol etmek istediğimiz her şeyi kontrol ediyoruz. Şimdi daha ileri giderek işi tamamen garantiye alıp almayacağımıza karar vereceğiz. Garantiye almaktan kastım, bunun bir daha asla yaşanmamasını sağlamak. Ülkeyi yeniden inşa etmelerinin 25 yıl süreceğini düşünüyorum. Mümkünse ülkenin geri kalanını yok etmemeyi tercih ederim. Ama belki de bunu yapmak zorunda kalırım. Yakında anlarsınız" şeklinde konuştu.


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Başlıklar :AmerikaRusyaUkraynaDonald Trumpmüzakere
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Trump büyük anlaşmanın sinyalini verdi: Tüm Avrupa'yı kapsayacak
Trump: "Rusya-Ukrayna arasında yakında tüm Avrupa’yı da kapsayacak büyük bir anlaşma yapılabilir"
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