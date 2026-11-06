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Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan çarpıcı Türkiye kararı: 'Her an açılabilir'

09:11, 06/11/2026, Cuma
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Nikol Paşinyan

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine olumlu yanıt verdi. Antalya'daki COP31 Zirvesi'ne katılmayı planladığını açıklayan Paşinyan'ın ardından Erivan'dan 33 yıldır kapalı olan sınır için de dikkat çeken mesaj geldi.

Ermenistan Başbakanı
Nikol Paşinyan
, hükümet toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin sorusunu,
"Evet, COP31'e katılmak için Antalya'ya gitme planım var."
 şeklinde yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eylülde New York'ta Paşinyan ile gerçekleştirdiği görüşmede Paşinyan'ı COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etmişti.

Antalya'da 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31 kapsamında, 11-12 Kasım'da dünya liderlerinin katılımıyla Liderler Zirvesi yapılması planlanıyor.

Paşinyan, son olarak 20 Haziran 2025'te Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunmuştu.

"Ermenistan-Türkiye sınırı açılabilir"

Paşinyan'ın açıklamasının yanı sıra Ermenistan Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Ararat Mirzoyan da Türkiye ile ilişkilerin geleceğine ilişkin konuştu.

Ermenistan Parlamentosunda 2027 yılı bütçe görüşmelerine katılan Mirzoyan, iki ülke arasındaki diyaloğun aktif ve verimli şekilde sürdüğünü söyledi. Mirzoyan, 1993'ten bu yana 33 yıldır kapalı olan Türkiye-Ermenistan sınırına ilişkin,
"Ermenistan-Türkiye sınırının açılması ve diplomatik ilişkilerin kurulması her an mümkün olabilir"
 dedi.
Sınırın henüz kapalı olduğunu hatırlatan Ermeni Bakan,
"Normalleşme süreci olgunlaştı. Taraflar birçok konuda karşılıklı anlayışa ulaştı"
 yorumunda bulundu.

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Başlıklar :nikol paşinyanermenistantürkiyecop31antalya
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan çarpıcı Türkiye kararı: 'Her an açılabilir'
Nikol Paşinyan
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