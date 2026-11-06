Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan çarpıcı Türkiye kararı: 'Her an açılabilir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eylülde New York'ta Paşinyan ile gerçekleştirdiği görüşmede Paşinyan'ı COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etmişti.
Antalya'da 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31 kapsamında, 11-12 Kasım'da dünya liderlerinin katılımıyla Liderler Zirvesi yapılması planlanıyor.
Paşinyan, son olarak 20 Haziran 2025'te Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunmuştu.
"Ermenistan-Türkiye sınırı açılabilir"
Paşinyan'ın açıklamasının yanı sıra Ermenistan Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Ararat Mirzoyan da Türkiye ile ilişkilerin geleceğine ilişkin konuştu.
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