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Kuzey Kore'den yeni gövde gösterisi: 60 bin metrekarelik alanı etkileyecek

Kuzey Kore'den yeni gövde gösterisi: 60 bin metrekarelik alanı etkileyecek

13:56, 03/11/2026, Salı
IHA
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Kuzey Kore'den yeni gövde gösterisi: 60 bin metrekarelik alanı etkileyecek
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un

Kuzey Kore, yaklaşık 60 bin metrekarelik bir alandaki hedefleri imha edebilme kapasitesine sahip misket savaş başlığı taşıyan yeni stratejik seyir füzesini başarıyla test ettiğini açıkladı. Test adımı, ordunun savunma ve saldırı kabiliyetlerini artırma planlarının bir parçası olarak paylaşıldı.

Doğu Asya'da füze teknolojisini hızla geliştirmeyi sürdüren Pyongyang yönetimi, yeni bir stratejik denemeye imza attı. Kuzey Kore devlet medyası (KCNA) ve Kuzey Kore Füze İdaresi, son geliştirilen misket savaş başlıklı seyir füzesinin manevra ve etki testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu.

MANEVRA KABİLİYETİ VE COĞRAFİ UYUM TEST EDİLDİ

Kuzey Kore devlet medyası KCNA'da yer alan habere göre, stratejik seyir füzesinin uçuşunun son aşamasındaki manevra kabiliyeti geliştirildi. Bu geliştirme sayesinde füzenin, konuşlandırıldığı bölgelerin doğal ve coğrafi şartlarına uygun hedef odaklı saldırılar gerçekleştirmesinin mümkün hale geldiği vurgulandı.

60 BİN METREKARELİK ALANDA YOĞUN İMHA KAPASİTESİ

Kuzey Kore Füze İdaresi, seyir füzesine yerleştirilen orta büyüklükteki misket savaş başlığının 50 ila 60 bin metrekarelik geniş bir alandaki hedefleri yüksek vuruş etkisiyle yok edebilme kapasitesine sahip olduğunun kanıtlandığını bildirdi. Açıklamada, dış tehditlere karşı çeşitli silah sistemlerinin geliştirilmesine devam edileceği kaydedildi.

TEST YÖNETİMİ ÜST DÜZEY ASKERİ KADEMEYLE GERÇEKLEŞTİ

Füze denemesi, Kore İşçi Partisi Merkezi Askeri Komisyonu üyesi ve Parti Merkez Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı General Kim Jong Sik'in doğrudan gözetiminde gerçekleştirildi. Yetkililer, testlerin ülkenin füze sistemlerinin muharebe kabiliyetini artırmayı hedefleyen planlı araştırma ve geliştirme takviminin parçası olduğunu ifade etti.


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Başlıklar :kuzey koremisket savaş başlığıseyir füzesi
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