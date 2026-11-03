Turistik bölgede can pazarı: İki helikopter havada çarpıştı
11:36, 03/11/2026, Salı
AA
Nepal'de iniş esnasında iki helikopterin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Nepal'de Everest Dağı yakınlarındaki helikopter pistine aynı anda iniş yapmaya çalışan iki helikopterin çarpışması sonucu 1 turist hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kathmandu Post'un haberine göre, Fishtail Air ve Air Dynasty isimli şirketlere ait iki helikopter, sabah saatlerinde Everest Dağı yakınlarındaki Pheriche bölgesindeki helikopter pistine aynı anda iniş yapmaya çalıştı.
İniş esnasında çarpışan helikopterlerden birinde bulunan ve Hindistan kökenli olduğu açıklanan turist yaşamını yitirdi.
Aynı helikopterde bulunan Yeni Zelanda vatandaşının yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı aktarılırken, helikopterlerin pilotlarının da hafif yaralandığı kaydedildi.
Sosyal medyada, helikopterlerin çarpışma anına ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Dünya
ABD'de orman yangınına müdahale eden helikopter düştü
Dünya
Trump helikopter kazasını kıl payı atlattı: Saniyelerle kurtuldu
Başlıklar :Everesthelikopterkaza