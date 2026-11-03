Çin'den Tayvan'a askeri baskı: 49 uçak havalandı, 31'i orta çizgiyi geçti

Tayvan Savunma Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, aralarında bombardıman uçakları, savaş jetleri ile destek uçaklarının bulunduğu askeri hava araçlarının dün akşamdan bugün sabah saatlerine kadar Tayvan Adası'nın çevresinde 49 uçuş gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, uçuşlardan 31'inin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizgiyi geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın orta, güneybatı ve doğu bölümlerinde yapıldığı ifade edildi.

Çin'e ait 6 savaş gemisi ile 6 resmi geminin de Ada çevresinde seyrettiği bilgisine yer verilen açıklamada, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve devriye uçakları, savaş gemileri ve kıyı füze sistemlerini devreye sokarak yanıt verdiği bildirildi.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor. Tayvan'ın da buna karşılık son yıllarda askeri harcamalarını artırdığı, ABD'den satın aldığı yeni silah sistemleriyle savunma kapasitesini güçlendirmeye çalıştığı gözleniyor.

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