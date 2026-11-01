Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye gitti: Güney Kore'den sıcak mesaj, 'Hoş Geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı!'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un davetine icabetle "TUR" uçağıyla Seul'e hareket etti. Güney Kore Devlet Başkanı Lee, sosyal medya platformundaki hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Seul ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu. Lee, paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet ziyaretini milletimizle birlikte içtenlikle karşılıyorum. Hoş geldiniz, Sayın Cumhurbaşkanı!" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da eşlik etti.
Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin paylaşım
Güney Kore Devlet Başkanı Lee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Seul ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.
Erdoğan'ın ziyaretinin, Türkiye ile Güney Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 70. yıl dönümünün kutlanacağı 2027 yılı öncesinde gerçekleşeceğine dikkati çeken Lee, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha güçlü bir işbirliğine dönüşmesini temenni etti.