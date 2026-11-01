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Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye gitti: Güney Kore'den sıcak mesaj, 'Hoş Geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye gitti: Güney Kore'den sıcak mesaj, 'Hoş Geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı!'

22:11, 01/11/2026, Pazar
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye gitti: Güney Kore'den sıcak mesaj, 'Hoş Geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı!'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un daveti üzerine Seul'e gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un davetine icabetle "TUR" uçağıyla Seul'e hareket etti. Güney Kore Devlet Başkanı Lee, sosyal medya platformundaki hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Seul ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu. Lee, paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet ziyaretini milletimizle birlikte içtenlikle karşılıyorum. Hoş geldiniz, Sayın Cumhurbaşkanı!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1-4 Kasım tarihlerini kapsayan ziyaret vesilesiyle 3 Kasım Salı günü Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile resmi görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
Görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgeler de akdedilecek.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin paylaşım

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Seul ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan'ı Güney Kore'de ağırlayacak olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Lee,
"Bu ziyaret vesilesiyle savunma sanayisi başta olmak üzere ekonomi, enerji ve diğer alanlardaki işbirliğimizi daha da geliştirmeyi ve iki ülke halkına somut faydalar sağlayacak neticeler elde etmeyi temenni ediyorum."
 ifadesini kullandı.

Lee, Türkiye ile Güney Kore arasındaki bağların Kore Savaşı'na dayandığına dikkati çekerek, zor zamanlarda birbirine destek olan bu iki ülke arasındaki bağların stratejik ortaklık düzeyine çıkarıldığını hatırlattı.

Erdoğan'ın ziyaretinin, Türkiye ile Güney Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 70. yıl dönümünün kutlanacağı 2027 yılı öncesinde gerçekleşeceğine dikkati çeken Lee, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha güçlü bir işbirliğine dönüşmesini temenni etti.

Lee, paylaşımda
"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet ziyaretini milletimizle birlikte içtenlikle karşılıyorum. Hoş geldiniz, Sayın Cumhurbaşkanı!"
 ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye gidiyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye gidiyor

Başlıklar :Recep Tayyip ErdoğanGüney KoreLee Jae Myung
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