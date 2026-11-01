Erdoğan'ı Güney Kore'de ağırlayacak olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Lee,

"Bu ziyaret vesilesiyle savunma sanayisi başta olmak üzere ekonomi, enerji ve diğer alanlardaki işbirliğimizi daha da geliştirmeyi ve iki ülke halkına somut faydalar sağlayacak neticeler elde etmeyi temenni ediyorum."