Gazprom'dan Avrupa'ya korkutan kış uyarısı: Gazın fiyatı 2 bin 500 dolara çıkabilir

Gazprom Başkanı Aleksey Miller yaptığı yazılı açıklamada, küresel enerji piyasalarını ve Avrupa'nın kış öncesi gaz stok durumunu değerlendirdi. Miller, Batılı uzmanların kış dönemi için tahmin ettiği bin metreküp başına 1.200 dolarlık fiyat eşiğinin daha Ekim ayında aşıldığına vurgu yaptı.

AVRUPA DEPOLARINDA TARİHİ DÜŞÜŞ: ALMANYA YÜZDE 61,6 SEVİYESİNDE

Avrupa'nın en büyük gaz tüketicisi konumundaki Almanya'da depoların doluluk oranının yalnızca yüzde 61,6 seviyesinde kaldığına işaret eden Miller, mevcut stokların kış şartlarını karşılamada yetersiz kalabileceğini vurguladı. Depolardaki bu açığın sert bir kış mevsiminde gaz fiyatlarında rekor sıçramalara yol açabileceği belirtildi.

BİN METREKÜP GAZ İÇİN 2 BİN 500 DOLAR TAHMİNİ

Sert hava koşullarında talebin patlama yapacağını belirten Miller, kışın soğuk geçmesi durumunda zirve dönemlerde bin metreküp gaz fiyatının 2 bin 500 dolara kadar yükselebileceğini kaydetti. Analistler, bu durumun Avrupa sanayisi ve hane halkı bütçelerinde ciddi kriz yaratabileceğini öngörüyor.

LNG ARZINDAKİ AKSAMALAR VE ACER VERİLERİ BARKODU KIZARTTI

Avrupa Birliği Enerji Düzenleyicileri İşbirliği Ajansı (ACER) verilerine göre, AB genelinde gaz depolarının doluluk oranı Ekim ayında ortalama yüzde 75 seviyesinde kalarak son 9 yılın ortalamasının altında seyretti. Küresel piyasalardaki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikinde yaşanan aksamalar da fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırmaya devam ediyor.

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