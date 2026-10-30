Rusya'da Cumhuriyet Bayramı Anadolu Ateşi'nin gösterisiyle kutlandı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü Rusya'nın başkenti Moskova'da Anadolu Ateşi'nin dans gösterisiyle kutlandı.
Moskova'nın önde gelen gösteri salonlarından birinde yapılan programda Anadolu Ateşi Dans Topluluğu sahne aldı.
Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın üstlendiği Anadolu Ateşi, Türkiye'nin dört bir yanından derlenen halk danslarını sahneye taşıyarak izleyicilere unutulmaz bir kültür ve sanat şöleni sundu.
Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel mirasını, zengin folklorik motiflerini ve köklü geleneklerini müzik, ritim ve dansın büyüleyici uyumuyla buluşturan topluluk, sergilediği etkileyici performansla izleyicilerin beğenisini kazandı.
Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin tarihte çok önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Bilgiç, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde Sovyet Rusyası'nın da desteği olduğunu ve Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşmasına katkı sağladığını anlattı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kurulmasının hemen ardından 22 Kasım 1920 tarihinde Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Cebesoy'u Moskova'ya büyükelçi olarak atadığını anımsatan Bilgiç, "Böylece TBMM Hükümeti ve Sovyet Rusya arasında diplomatik ilişkiler, cumhuriyetin ilanından neredeyse 3 yıl evvel kurulmuştur." ifadesini kullandı.
Bilgiç, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Atatürk'ün çok bilinen 10. Yıl Nutku'nu okurken çekilen görüntülerinin, Cumhuriyet'in 10. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'yı ziyaret eden Rus basın mensupları tarafından kaydedildiği ve bugünlere ulaştığı bilgisini de paylaştı.
Rusya ile ilişkilerin tarihi süreçlerin akışıyla çeşitli sınamalarla karşılaştığını ancak ikili ilişkilerin bugün en yüksek seviyede olduğunu dile getiren Bilgiç, "Hiç şüphesiz Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin bu denli kuvvetli olmasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin arasındaki dostluğun payı büyüktür." ifadelerini kullandı.
Türkiye ile ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini söyleyen Gruşko, "Mevcut çalkantılı uluslararası iklime ve yasa dışı yaptırımlar çılgınlığına rağmen, ticari ve ekonomik ilişkilerimiz istikrarını korumakta ve hatta daha da büyüme potansiyeli taşımaktadır." diye konuştu.
Gösteri sonrasında düzenlenen resepsiyonla Cumhuriyet Bayramı kutlaması sona erdi.