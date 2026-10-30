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Rusya'da Cumhuriyet Bayramı Anadolu Ateşi'nin gösterisiyle kutlandı

Rusya'da Cumhuriyet Bayramı Anadolu Ateşi'nin gösterisiyle kutlandı

10:40, 30/10/2026, CumaG: Güncelleme: 10:41, 30/10/2026, Cuma
AA
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Rusya'da Cumhuriyet Bayramı Anadolu Ateşi'nin gösterisiyle kutlandı
Moskova’da Cumhuriyet Bayramı’na Anadolu Ateşi damgası

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü Rusya'nın başkenti Moskova'da Anadolu Ateşi'nin dans gösterisiyle kutlandı.

Türkiye'nin
Moskova
Büyükelçiliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenledi. Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in ev sahipliği yaptığı programa Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rus ve Türk davetliler katıldı.

Moskova'nın önde gelen gösteri salonlarından birinde yapılan programda Anadolu Ateşi Dans Topluluğu sahne aldı.

Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın üstlendiği Anadolu Ateşi, Türkiye'nin dört bir yanından derlenen halk danslarını sahneye taşıyarak izleyicilere unutulmaz bir kültür ve sanat şöleni sundu.

Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel mirasını, zengin folklorik motiflerini ve köklü geleneklerini müzik, ritim ve dansın büyüleyici uyumuyla buluşturan topluluk, sergilediği etkileyici performansla izleyicilerin beğenisini kazandı.

Büyükelçi Bilgiç burada yaptığı konuşmada, 29 Ekim 1923 tarihinin önemine dikkati çekerek,
"Cumhuriyetimiz, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık uğruna gösterdiği azmin, fedakarlığın ve ortak geleceğe duyduğu inancın en güçlü ifadesidir."
 dedi.

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin tarihte çok önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Bilgiç, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde Sovyet Rusyası'nın da desteği olduğunu ve Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşmasına katkı sağladığını anlattı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kurulmasının hemen ardından 22 Kasım 1920 tarihinde Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Cebesoy'u Moskova'ya büyükelçi olarak atadığını anımsatan Bilgiç, "Böylece TBMM Hükümeti ve Sovyet Rusya arasında diplomatik ilişkiler, cumhuriyetin ilanından neredeyse 3 yıl evvel kurulmuştur." ifadesini kullandı.

Bilgiç, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Atatürk'ün çok bilinen 10. Yıl Nutku'nu okurken çekilen görüntülerinin, Cumhuriyet'in 10. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'yı ziyaret eden Rus basın mensupları tarafından kaydedildiği ve bugünlere ulaştığı bilgisini de paylaştı.

Rusya ile ilişkilerin tarihi süreçlerin akışıyla çeşitli sınamalarla karşılaştığını ancak ikili ilişkilerin bugün en yüksek seviyede olduğunu dile getiren Bilgiç, "Hiç şüphesiz Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin bu denli kuvvetli olmasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin arasındaki dostluğun payı büyüktür." ifadelerini kullandı.

Rus sanatçı ve sporcularına pek çok yerde yaptırımlar uygulanırken, bu kişilere Türkiye'nin kapılarını açtığını hatırlatan Bilgiç,
"Türkiye'de başarılı bir sezon geçirmekte olan futbolcu Aleksey Batrakov mükemmel sportif ilişkilerimize örnek teşkil ediyor."
dedi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko da konuşmasında, bu yıl Sovyet Rusya ile TBMM arasındaki Dostluk ve Kardeşlik Anlaşmasının imzalanmasının 105. yılını kutladıklarını dile getirerek,
"Ülkelerimiz arasında yüzyıllara dayanan köklü ilişkiler, bize biriktirdiğimiz bu ortak sermayeyi koruma ve geliştirme gibi onurlu, ancak son derece sorumluluk gerektiren bir görevi emanet etmektedir."
dedi.

Türkiye ile ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini söyleyen Gruşko, "Mevcut çalkantılı uluslararası iklime ve yasa dışı yaptırımlar çılgınlığına rağmen, ticari ve ekonomik ilişkilerimiz istikrarını korumakta ve hatta daha da büyüme potansiyeli taşımaktadır." diye konuştu.

Gösteri sonrasında düzenlenen resepsiyonla Cumhuriyet Bayramı kutlaması sona erdi.

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Başlıklar :Anadolu Ateşicumhuriyet bayramıRusyaTürkiye’nin Moskova Büyükelçiliği
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