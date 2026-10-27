İran’dan ABD’ye müdahale tepkisi: Batı Asya’nın güvenliği bölgeden sağlanmalı

Kırgızistan'da ağlatan diyalog: Caparov böbrek bekleyen hastanın mahkum kardeşini affetti

Kırgızistan'da diyalize bağlı yaşayan bir adamın, donör olacak mahkum kardeşi için Cumhurbaşkanı Caparov'dan istediği af yürekleri ısıtan bir kararla sonuçlandı. Caparov, mahkumun serbest bırakılacağını ve ameliyat masraflarının devlet tarafından karşılanacağını açıkladı. Kırgızistan'da bir vatandaş ile Cumhurbaşkanı Sadır Caparov arasında geçen diyalog, izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Kara-Balta şehrinde yaşayan ve uzun yıllardır böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize bağlı olarak hayatını sürdüren Rustam isimli vatandaş, sağlığına kavuşabilmek için Cumhurbaşkanı Caparov'a son çare olarak başvurdu. Böbreğini verebilecek tek donörün 7 yıldır cezaevinde olan kardeşi olduğunu belirten çaresiz adam, Rusya'dan iade edilen ve cezasının bitmesine 3 yıl kalan kardeşi için devlet başkanından af diledi. "Kardeşime merhamet ederseniz, çıkıp bana donör olup böbreğini verse" diyerek durumunu anlatan adamın bu feryadı karşılıksız kalmadı. Mahkumun işlediği suçla ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı Caparov, anında duruma müdahale ederek kardeşin 1 ay içinde serbest bırakılması talimatını verdi. Caparov'un, sadece af çıkarmakla kalmayıp böbrek nakli ameliyatının tüm masraflarının da devlet tarafından karşılanacağını müjdelemesi üzerine, yıllardır şifa bekleyen hasta adam sevinç gözyaşlarına hakim olamadı.