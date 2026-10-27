İran’dan ABD’ye müdahale tepkisi: Batı Asya’nın güvenliği bölgeden sağlanmalı
14:46, 27/10/2026, Salı
IHA
İran: ABD, bölgedeki hiçbir ülkeye güvenlik getirmedi
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD’nin bölgedeki hiçbir ülkeye güvenlik getirmediğini belirterek, "Washington’un güvenlik garantisi sağlayamadığı açıkça ortaya çıktı" dedi.
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ABD’yi hedef aldı.
Rızai paylaşımında, "ABD, bölgedeki hiçbir ülkeye güvenlik getirmedi ve Washington’un güvenlik garantisi sağlayamadığı açıkça ortaya çıktı.
Batı Asya’da güvenlik, bölgenin içinden sağlanmalı ve her türlü yabancı müdahale engellenmelidir" ifadelerini kullandı.
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