Öldüğü iddia edilen Kim Jong-un Çin’de ortaya çıktı: Dikkat çeken ziyaret
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağır hasta olduğu ve hayatını kaybettiği yönündeki iddiaların ardından ilk kez görüntülendi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin’in Dandong kentine günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdi. Xinhua’nın haberine göre Kim, kentteki Kore Savaşı Müzesi’ni gezerek savaş döneminden kalan eserleri inceledi.
Kim Jong-un, savaşta hayatını kaybeden Çinli askerlerin anısına çelenk bıraktı. Ziyaret kapsamında Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Başkanı Vang Huning ile de bir araya gelen Kuzey Kore lideri, temaslarının ardından Yeni Yalu Nehri Köprüsü üzerinden ülkesine döndü.
Kim Jong-un’un Çin ziyaretinin, Çin askerlerinin Ekim 1950’de Kore Savaşı’na katılmasının yıl dönümüne denk gelmesi dikkat çekti.
SON ZİYARETİNİ 2025’TE YAPMIŞTI
Kim Jong-un, Çin’e son ziyaretini Eylül 2025’te, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80’inci yıl dönümü dolayısıyla Pekin’de düzenlenen askeri geçit törenine katılmak üzere gerçekleştirmişti. Törende Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer ülke liderleriyle bir araya gelen Kim, ilk kez çok taraflı bir liderler buluşmasında yer almıştı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de Haziran 2026’da Kuzey Kore’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti. Şi’nin ülkeye son ziyareti, Kovid-19 salgını öncesinde 2019 yılında yapılmıştı.