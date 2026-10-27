SON ZİYARETİNİ 2025’TE YAPMIŞTI





Kim Jong-un, Çin’e son ziyaretini Eylül 2025’te, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80’inci yıl dönümü dolayısıyla Pekin’de düzenlenen askeri geçit törenine katılmak üzere gerçekleştirmişti. Törende Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer ülke liderleriyle bir araya gelen Kim, ilk kez çok taraflı bir liderler buluşmasında yer almıştı.





Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de Haziran 2026’da Kuzey Kore’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti. Şi’nin ülkeye son ziyareti, Kovid-19 salgını öncesinde 2019 yılında yapılmıştı.