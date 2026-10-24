İsrailliler neye uğradığını şaşırdı: Pekin'de esnaf İbranice konuşan turistleri kapı dışarı etti

İsrail’in Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği katliamlar ve insanlık dışı saldırılar, tüm dünyada vicdan sahibi kitlelerin büyük tepkisini çekmeye devam ediyor. Dünyanın farklı noktalarında soykırımı destekleyen ya da İsrail vatandaşı olan kişilere yönelik toplumsal tepkiler artarken, son adres Çin'in başkenti Pekin oldu.

İBRANİCE DUYDUĞU AN HAREKETE GEÇTİ

Edinilen bilgilere göre, Pekin’de restoran işleten Lübnan asıllı bir esnaf, dükkanına gelerek masa seçen bir grup turistin kendi aralarında İbranice konuştuğunu fark etti. Gazze'deki işgal ve katliamlara tepki gösteren Lübnanlı işletmeci, İsrailli olduklarını anladığı kişileri derhal dükkanı terk etmeleri yönünde uyardı.

Neye uğradıklarını şaşıran ve durumu kavramakta güçlük çeken İsrailli turistler, işletmecinin kararlı tutumu karşısında dükkandan çıkmak zorunda kaldı. Neye uğradığını anlamayan turistlerin kendilerini kapıda bulduğu o anlar ise çevredeki vatandaşların kameralarına yansıdı.

Sosyal medyada hızla yayılan ve kısa sürede gündem olan görüntüler, İsrail'in işgal politikalarına karşı dünya genelindeki halk tepkisinin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.