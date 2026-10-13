Pakistan'da feci tren kazası: 14 vagon raydan çıktı 6 ölü 30 yaralı

Pakistan'da demiryolu ulaşımında felaketle sonuçlanan feci bir kaza meydana geldi. Ülkenin liman kenti Karaçi'den kalkarak Peşaver istikametine doğru ilerleyen yolcu treni, Peşaver eyaletine bağlı Multan kenti yakınlarındaki bir köprü civarında kontrolden çıktı. Trenin bünyesindeki 14 vagonun tamamı raydan çıkarak çevreye devrildi.

Katliam gibi kazanın hemen ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım, arama-kurtarma ve polis ekibi sevk edildi. Feci olayda ilk belirlemelere göre 6 yolcu hayatını kaybederken, 30 yolcu da çeşitli yerlerinden yaralandı. Arama-kurtarma ekipleri, devrilen 13 vagondaki tahliye ve arama çalışmalarını tamamladıklarını, son 1 vagonda ise çalışmaların titizlikle devam ettiğini bildirdi.

Olay anında trende bulunan ve kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan bir yolcu, facianın hemen öncesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yolcu, hareket halindeki trenin 9 numaralı vagonunda görevlilerin bir arıza sebebiyle onarım çalışması yürüttüğünü iddia etti.