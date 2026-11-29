Karadeniz'de etkili olan şiddetli fırtına dev dalgalar oluşturdu. Bartın'ın Amasra ilçesinde yaklaşık 15 metre yükseklikteki mendireği aşan dalgalar nedeniyle otoparktaki araçlar kaldırıldı. Tekneler ve gemiler limana sığındı.
Karadeniz'de etkili olan fırtınalar nedeniyle oluşan dalgaların yüksekliği, deniz kıyılarında 15 metreyi aşıyor.
Dalgalar nedeniyle otopark boşaltıldı
Bartın'ın Amasra ilçesinde Büyük Liman'ı denizden ayıran mendireği döven dalgalar, zaman zaman mendireği de aşıyor. Bölgede bulunan araç otoparkı dalgalar nedeniyle boşaltıldı.
Fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri, yat ve gemiler de Amasra Limanı'na sığındı. Fırtınayı ise amatör balıkçılar fırsata dönüştürdü.
Amatör balıkçılar limana akın etti
Fırtına ve dalgalardan kaçan balıklar liman içerisine sığınınca amatör balıkçılar limana akın etti. Limanda avlanan balıkçılar, kısa sürede kovalar dolusu balık avlamanın keyfini sürdü.
Sokaklar boşaldı, tekneler kontrol ediliyor
Denizdeki fırtına ilçe merkezinde ve mahallerde de etkili oluyor. Fırtına ve soğuk hava nedeniyle insanlar evlerine kapanınca sokaklar boşaldı. Devriye gezen ekipler limanda tur atarak teknelerin hasara uğrayıp uğramadığına bakıyor, yapılan kontrollerde henüz batan ya da hasar gören bir tekne tespit edilmediği öğrenildi.
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