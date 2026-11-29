



Sokaklar boşaldı, tekneler kontrol ediliyor

Denizdeki fırtına ilçe merkezinde ve mahallerde de etkili oluyor. Fırtına ve soğuk hava nedeniyle insanlar evlerine kapanınca sokaklar boşaldı. Devriye gezen ekipler limanda tur atarak teknelerin hasara uğrayıp uğramadığına bakıyor, yapılan kontrollerde henüz batan ya da hasar gören bir tekne tespit edilmediği öğrenildi.



