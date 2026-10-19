Konserde fenalaşıp ölen bankacı toprağa verildi

İstanbul Kongre Merkezi'nde önceki gün düzenlenen konsere katılan Furkan Aksu, Mahmud Sami Ramazanoğlu ve T.M. (33), fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan Aksu ve Mahmud Sami Ramazanoğlu hayatını kaybetti.

Furkan Aksu'nun cenazesi, dün akşam saatlerinde Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak ailesinin yaşadığı Zonguldak'a getirildi. Sabah saatlerinde evinin önünde helallik alınan Aksu'nun cenazesi, memleketi Bartın'ın Kurucaşile ilçesine götürüldü.

Aksu için merkez Aliağa Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kurucaşile Belediye Başkanı Uğur Güneş, Aksu'nun ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Furkan Aksu, aile mezarlığında toprağa verildi.

Furkan Aksu'nun özel bir bankada çalıştığı ve bir süredir İstanbul'da yaşadığı öğrenildi.

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