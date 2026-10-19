Konser sonrası ölümlerin nedeni belli oldu: Adli Tıp raporunda dikkat çeken detay

İstanbul Kongre Merkezi'nde önceki gün düzenlenen "Unreal x Jeton" konserine katılan Furkan Aksu, Mahmud Sami Ramazanoğlu ve T.M. saat 03.15 sıralarında fenalaştı. 3 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan Aksu ve Mahmud Sami Ramazanoğlu hayatını kaybederken, T.M.'nin tedavisine ise yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi. Yapılan incelemelerde 3 kişinin alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşmış olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştu.

İki kişinin ölüm nedeni belli oldu

İstanbul Valisi Davut Gül, “Konu konserle ilgili değil. Konsere giden üç hemşehrimiz maalesef farklı uyuşturucular kullanmışlar. Bunlar adli tıp raporlarında tespit edildi. Dolayısıyla uyuşturucudan kaynaklı bir ölüm hadisesi meydana geldi. Konserle ya da konserde yenilen ve içilen ürünlerle ilgili bir problem yok. Tarım Müdürlüğümüz numuneleri aldı. Ayrıca ölüm ve yaralanma olduğu için adli süreç devam ediyor" şeklinde konuştu.

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