YENİ DİZİNİN KADROSUNA KATILDI
Medyapım'ın yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşturmaya hazırlandığı, kod adı "Yasak Elma's" olan dizinin hazırlıkları hız kesmeden sürüyor.
AYÇA BİNGÖL'ÜN BÜYÜK KIZI "GÜNEŞ"E HAYAT VERECEK
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti'nin ardından bir kez daha annesi Melis Civelek'in yazdığı bir dizide rol alacak olan Feyza Civelek, yeni projede Güneş karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.
- Civelek, dizide Ayça Bingöl'ün canlandıracağı Fatoş karakterinin büyük kızına hayat verecek. Güneş, çalışarak ailesine destek olan ve eğlenceli kişiliğiyle öne çıkan bir karakter olarak hikâyede yer alacak.
ÇEKİMLER 15 OCAK CİVARINDA BAŞLAYACAK
Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturacağı yeni dizinin çekim takvimi de netleşti. Hazırlıkları devam eden yapımın 15 Ocak civarında sete çıkması planlanıyor.
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