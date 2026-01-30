Yeni Şafak
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Dört ismin testi pozitif çıktı

Kan ve saç örnekleri alınan 4 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.
Kan ve saç örnekleri alınan 4 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan Ayşe Sağlam, Selen Çetinkaya, Ahmet Şaşmaz ve Mustafa Tatlıcı’nın uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında 4 şüphelinin Adli Tıp Kurumundaki (ATK) uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan 4 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.

Buna göre, Ayşe Sağlam, Selen Çetinkaya, Ahmet Şaşmaz ve Mustafa Tatlıcı’nın uyuşturucu testinin sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Raporda, Nilüfer Batur Yokgöz, Ceren Alper ve Nazlıcan Taşkın’ın ise sonuçlarının negatif olduğu tespit edildi.



