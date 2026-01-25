Uyuşturucu testi pozitif çıkan Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan çıkarıldı: Feyza Civelek'in uyuşturucu haberi gündeme geldi





FEYZA CİVELEK OLAYI GÜNDEME GELDİ





Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek, 2024 yılında yasaklı madde alırken polise yakalanmıştı. Civelek, karakolda verdiği ifadede "Ben gece 03.30 sıralarında şahısla irtibata geçtim ve uyuşturucu siparişi verdim. Biraz da alkollüydüm. Bana göndermiş oldukları hesap numarasına 6 bin lira atmamı söylediler. Ben de gönderdim. Sonra ben sokağa çıktığımda motosikletli şahıslar vardı. Ben yanlarına gittiğimde, yasaklı maddeyi verin dedim. Sonra kendisinin polis olduğunu söyleyen sivil giyimli şahıs bana ne olduğunu sordu" demişti.





Görülen davada Selçuk Ç. ile hakim karşısına çıkan Civelek, "Ben kendisinden yasaklı madde sipariş etmiştim. Fiyatını hatırlamıyorum. Bana maddeyi getirirken sanırım yolda yakalanmış. Ben maddeyi teslim alamadım. Gönül ilişkim yoktur. Beraber madde almamız falan da söz konusu değildir" ifadelerini kullanmıştı. Selçuk Ç. 15 yıl hapis ve bin 500 gün adli para cezasına çarptırılırdı. Civelek hakkında da sipariş ettiği yasaklı maddenin eline ulaşmamış olması nedeniyle takipsizlik kararı verilmişti.





KIZILCIK ŞERBETİ HAYRANLARI AYAĞA KALKTI





Doğukan Güngör'ün kadrodan çıkarılmasının ardından aynı olayı yaşayan Feyza Civelek'in diziye devam etmesi büyük tepkiyle karşılandı. Civelek'in yasaklı madde olayı sosyal medyada yeniden gündeme gelirken, ''Onu da kovun'', "Anneden torpil böyle bir şey" ve "Feyza da gönderilmeliydi" yorumları yapıldı.