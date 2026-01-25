Uyuşturucu testi pozitif çıkan Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan çıkarıldı: Feyza Civelek'in uyuşturucu haberi gündeme geldi

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra test sonucu pozitif çıkan oyuncu Doğukan Güngör, 4 sezondur yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Güngör, konuyla ilgili zehir zemberek açıklamalar yaptı.
Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör’ün de olduğu 14 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı. Rapora göre Güngör’den alınan kan ve saç örneğinde hem kokain hem de esrar maddesine rastlanıldı.
Güngör’ün test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 4 sezondur başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin kadrosundan apar topar habersizce çıkarıldığı öğrenildi.
Büyük şaşkınlık yaşayan ünlü oyuncu, sosyal medyadan yaptığı ilk açıklamada, ''4 sezondur büyük bir şevkle çalıştığım Kızılcık Şerbeti isimli dizi filmden son zamanlarda yaşanan olaylar sebebiyle yönetimin aldığı kararla çıkarıldığımı az önce öğrenmiş bulunuyorum. Bu hayatta hata yapan ne ilk ne de son insanım. Herkes ikinci bir şansı hak eder inancını taşımayan bu acımasız insanlar ve kurumları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum ve onları Allah'a havale ediyorum. Ancak kamuoyunu da açıkça belirtmek isterim ki ben dimdik ayaktayım ve kendime verdiğim temiz bir hayat sözünü tutarak daha güzel işlerde çok yakında tekrar siz sevenlerimle birlikte olacağım. Bu kötü günlerde benim yanımda olan benden sevgisini esirgemeyen tüm dostlarıma, sevgili hayranlarıma ve canım aileme çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız...'' ifadelerini kullandı.
FEYZA CİVELEK OLAYI GÜNDEME GELDİ
Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek, 2024 yılında yasaklı madde alırken polise yakalanmıştı. Civelek, karakolda verdiği ifadede "Ben gece 03.30 sıralarında şahısla irtibata geçtim ve uyuşturucu siparişi verdim. Biraz da alkollüydüm. Bana göndermiş oldukları hesap numarasına 6 bin lira atmamı söylediler. Ben de gönderdim. Sonra ben sokağa çıktığımda motosikletli şahıslar vardı. Ben yanlarına gittiğimde, yasaklı maddeyi verin dedim. Sonra kendisinin polis olduğunu söyleyen sivil giyimli şahıs bana ne olduğunu sordu" demişti.
Görülen davada Selçuk Ç. ile hakim karşısına çıkan Civelek, "Ben kendisinden yasaklı madde sipariş etmiştim. Fiyatını hatırlamıyorum. Bana maddeyi getirirken sanırım yolda yakalanmış. Ben maddeyi teslim alamadım. Gönül ilişkim yoktur. Beraber madde almamız falan da söz konusu değildir" ifadelerini kullanmıştı. Selçuk Ç. 15 yıl hapis ve bin 500 gün adli para cezasına çarptırılırdı. Civelek hakkında da sipariş ettiği yasaklı maddenin eline ulaşmamış olması nedeniyle takipsizlik kararı verilmişti.
KIZILCIK ŞERBETİ HAYRANLARI AYAĞA KALKTI
Doğukan Güngör'ün kadrodan çıkarılmasının ardından aynı olayı yaşayan Feyza Civelek'in diziye devam etmesi büyük tepkiyle karşılandı. Civelek'in yasaklı madde olayı sosyal medyada yeniden gündeme gelirken, ''Onu da kovun'', "Anneden torpil böyle bir şey" ve "Feyza da gönderilmeliydi" yorumları yapıldı.