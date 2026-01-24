ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ İLÇE İLÇE SAATLER: 24 Ocak 2026: Bugün Ankara'da sular nerede yok, ne zaman, saat kaçta gelecek?

Ankara'nın Yenimahalle, Keçiören, Kazan, ve Etimesgut olmak üzere 4 ilçesindeki bazı mahallelerde bugün su kesintisi yapılıyor. Planlı ve plansız su kesintilerinin uygulandığı ilçeler günlük olarak Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresinin (ASKİ) internet sitesinde duyuruluyor.

YENİMAHALLE

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 23.01.2026 22:25:00

Tamir Tarihi: 24.01.2026 20:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ ERGENEKOM MAHALLESİ SUADİYE ÇADDESİ İÇERİSİNDE BULUNAN 1000 LİK ÇELİK BORU ARZASI SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: karşıyaka mahallesi pamuklar mahallesi anadolu mahallesi yukarı yahyalar mahallesi ergenekon mahallesi esentepe mahallesi serhat mahallesi çarşı mahallesi güventepe mahallesi burç mahallesi yunus emre mahallesi