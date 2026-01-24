ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ İLÇE İLÇE SAATLER: 24 Ocak 2026: Bugün Ankara'da sular nerede yok, ne zaman, saat kaçta gelecek?

Ankara’da planlı su kesintileri için yeni liste yayımlandı. ASKİ, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü su verilemeyecek ilçeleri ve saat aralıklarını duyurdu.
Başkentte yaşayan milyonlarca kişi bugün yaşanacak su kesintilerini yakından takip ediyor. ASKİ’nin açıkladığı programa göre bazı ilçelerde saatler sürecek kesintiler uygulanacak.
Ankara'nın Yenimahalle, Keçiören, Kazan, ve Etimesgut olmak üzere 4 ilçesindeki bazı mahallelerde bugün su kesintisi yapılıyor. Planlı ve plansız su kesintilerinin uygulandığı ilçeler günlük olarak Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresinin (ASKİ) internet sitesinde duyuruluyor.
YENİMAHALLE
Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 23.01.2026 22:25:00
Tamir Tarihi: 24.01.2026 20:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ ERGENEKOM MAHALLESİ SUADİYE ÇADDESİ İÇERİSİNDE BULUNAN 1000 LİK ÇELİK BORU ARZASI SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: karşıyaka mahallesi pamuklar mahallesi anadolu mahallesi yukarı yahyalar mahallesi ergenekon mahallesi esentepe mahallesi serhat mahallesi çarşı mahallesi güventepe mahallesi burç mahallesi yunus emre mahallesi
KEÇİÖREN
Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 23.01.2026 22:15:00
Tamir Tarihi: 24.01.2026 20:00:00
Detay: yenimahalle ilçesi ergenekon mahallesi suadiye caddesi içerisinde bulunan Q1000lik çelik boru arızası sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz
Etkilenen Yerler: keçiören ilçesi geneli
KAZAN
Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 24.01.2026 08:20:00
Tamir Tarihi: 24.01.2026 23:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ SUSUZ MAHALLESİ İSTANBUL YOLU ÇAMLIDERE 2200 LÜK İMALAT HATTI ÇALIŞMASINDA 200 LÜK DUKDİL BORU ARZASI SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: SARAY MAHALLSİ,SARAY BAYRAKTAR CAD, AKSOY CAD BAĞLI CAD SOKAKLAR
YENİMAHALLE
Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 24.01.2026 09:30:00
Tamir Tarihi: 24.01.2026 21:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ SUSUZ MAHALLESİ İSTAMBUL YOLU ÇAMLIDERE 2200 LÜK İMALAT HATTI ÇALIŞMASINDA 200 LÜK DUKDİL BORU ARZASI SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: SUSUZ KÖYÜ VE DEMPA SANAYİ SİTESİ
ETİMESGUT
Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 24.01.2026 09:45:00
Tamir Tarihi: 24.01.2026 21:00:00
Detay: Yeni Mahalle İlçesi Susuz Mahallesi İstanbul Yolu Ø2200 Çamlıdere İçme Suyu İmalat Hattı Çalışmasında Ø200 lük Duktil boru arızası nedeniyle Etimesgut İlçesi Göksu Mahallesi Bir kısmında basınç düşüklüğü ve susuzluk yaşanabilir. Bilgilerinize sunarız.
Etkilenen Yerler: Göksu Mahallesi Bir Kısmı