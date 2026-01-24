TOKİ AYDIN KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN BİLGİSİ: TOKİ Aydın kura çekim, ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Aydın’da kura heyecanı başlıyor. 23 Ocak Cumartesi günü yapılacak çekilişle, kentte inşa edilecek 6 bin 973 sosyal konutun hak sahipleri belirlenecek.
Aydın’da sosyal konut hayali kuran binlerce vatandaş için beklenen gün geldi. TOKİ tarafından yürütülen proje kapsamında 6 bin 973 konutun kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek.
AYDIN TOKİ KURASI NE ZAMAN?
TOKİ Aydın kura çekimi 24 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 13.30 itibarıyla başlayacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekilişler, Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleşecek.
AYDIN TOKİ KONUT DAĞILIMI
Aydın'a toplam 6 bin 973 TOKİ konutu inşa edilecek. Bu kapsamda Bozdoğan'a 65, Buharkent 40, Çine 300, Didim 400, Efeler'e 2 bin 100, Germencik 300, İncirliova 300, Karacasu 50, Karpuzlu 50, Koçarlı 550, Köşk 75, Kuşadası 800, Kuyucak 100, Nazilli 950, Söke 1000, Sultanhisar 80 ve Yenipazar 63 TOKİ konutu yapılacak.
TOKİ AYDIN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE
Kura çekimi sürecini şeffaf bir şekilde takip etmek isteyen vatandaşlar için resmi yayın linkleri aktif edildi. Noter huzurunda yapılan çekilişi aşağıdaki kanallardan canlı takip edebilirsiniz. İşte, YouTube Canlı Yayın linki:
TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?
TOKİ tarafından gerçekleştirilecek kura çekilişlerinin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri erişime açılacak. Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, sorgulamalarını iki farklı platform üzerinden yapabilecek.
Sonuçlar, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek. Ayrıca e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numarası ile giriş yapan adaylar, hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilecek.