Emekliler Yeni Zamlı Maaşlarını Ne Zaman Alacak? Emekli Maaşına 26 Formülü! İşte Maaş Ödeme Takvimi...

Ocak ayı itibarıyla milyonlarca emekli ve memurun maaşlarına yapılacak zam oranları kesinleşti. Açıklanan artışlarla birlikte gözler bu kez en düşük maaş düzenlemesine çevrildi. Yeni oranların maaşlara hangi tutarlarda yansıyacağı merak edilirken, zamlı ödemelerin ocak ayı içinde hesaplara yatırılması bekleniyor.
Emekli ve memurlar için beklenen zam tablosu netleşti. Ocak ayı maaş artışlarının ardından taban maaşta yapılacak düzenleme gündeme gelirken, zamlı maaşların bu ay içinde ödeneceği bildirildi. Yeni rakamlarla birlikte “Kim ne kadar maaş alacak?” sorusu yanıt buluyor.
EMEKLİLER ZAMLI MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?
Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak yeni zam oranlarıyla oluşan emekli maaşları bu ay ödenecek. Emekliler aylıklarını peşin aldığı için, ocak ayında artırılmış maaşlar hesaplara yatırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde maaş ödemeleri 17 Ocak’ta başlayacak, 28 Ocak’a kadar devam edecek.
MEMUR EMEKLİLERİ NEDEN ESKİ MAAŞI ALDI?
Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1’i ile 5’i arasında alıyor. Zam oranları bu tarihlerde henüz netleşmediği için ödemeler eski tutarlar üzerinden yapıldı. Yüzde 18,60’lık zamdan kaynaklanan farklar ise bu ay içinde emekli memurların hesaplarına yatırılacak.
MEMURLAR ZAMLI MAAŞI NE ZAMAN ALACAK?
Görevdeki memurlar, 15 Ocak’ta yüzde 18,60 zamlı ve 1.000 TL seyyanen ödeme eklenmiş maaşlarını alacak. Ayrıca ocak ayının başından itibaren oluşan 14 günlük maaş farkı da aynı tarihte ödenecek.
MEMURLAR İÇİN SADECE MAAŞ MI ARTIYOR?
Memurlar için artış yalnızca maaşla sınırlı değil.
Aile yardımı ödeneği
Çocuk yardımı
Eş yardımı gibi kalemler de yüzde 18,60 oranında artırılacak. Buna ek olarak 1.000 TL seyyanen ödeme uygulanacak.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNDE TABAN MAAŞ ARTACAK MI?
Halen 16.881 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı, bu dönem için yüzde 12,19 oranında artırılacak. Böylece taban maaşın 18.939 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Bu artışın hayata geçmesi için TBMM’den yasal düzenleme çıkması gerekiyor.
TABAN MAAŞ NASIL HESAPLANACAK?
Taban maaş uygulaması şu şekilde işleyecek:
Kök maaşa yüzde 12,19 zam eklenecek
Zamlı kök maaşın yüzde 4’ü ek ödeme olarak hesaplanacak
Toplam tutar 18.939 TL’nin altında kalırsa, fark Hazine tarafından tamamlanacak
ÖRNEK HESAPLAMA
Kök maaş: 12.000 TL
Zamlı kök maaş: 13.463 TL
Ek ödeme (%4): 539 TL
Toplam: 14.002 TL
Hazine desteği: 4.937 TL
Bankaya yatacak tutar: 18.939 TL
YENİ MAAŞ NASIL HESAPLANACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri:
Aralık ayı kök maaşına %12,19 zam + %4 ek ödeme
Memur emeklileri:
Net maaşa %18,60 artış uygulanacak
ZAMLI MAAŞLAR E-DEVLET’TE GÖRÜNECEK Mİ?
Ödeme günleri yaklaştığında zamlı maaşlar e-Devlet’te
“Emekli Aylık Bilgisi” ve “Emekli Ödeme Bilgileri” ekranlarında yer alacak.
E-DEVLET’TE “26 FORMÜLÜ” İLE MAAŞ HESABI
e-Devlet’te görünen “Ek Ödeme Tutarı” üzerinden maaş hesaplanabiliyor:
Ek ödeme × 25 = Yeni kök maaş
Ek ödeme × 26 = Ek ödemeli maaş
ÖRNEK:
Ek ödeme: 1.800 TL
Kök maaş: 45.000 TL
Ek ödemeli maaş: 46.800 TL
DUL VE YETİMLERİN ZAM ORANI NASIL OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur kaynaklı aylıklar: %12,19
Memur kaynaklı aylıklar: %18,60
Taban maaş olan 18.939 TL, hisse oranına göre dul ve yetimlere uygulanacak.
DUL VE YETİMLER İÇİN TABAN MAAŞLAR
%75 hisse: 14.205 TL
%50 hisse: 9.470 TL
%25 hisse: 4.735 TL
Bu tutarların altında kalan ödemeler Hazine tarafından tamamlanacak.