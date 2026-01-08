Emekliler Yeni Zamlı Maaşlarını Ne Zaman Alacak? Emekli Maaşına 26 Formülü! İşte Maaş Ödeme Takvimi...

MEMURLAR ZAMLI MAAŞI NE ZAMAN ALACAK?

Görevdeki memurlar, 15 Ocak’ta yüzde 18,60 zamlı ve 1.000 TL seyyanen ödeme eklenmiş maaşlarını alacak. Ayrıca ocak ayının başından itibaren oluşan 14 günlük maaş farkı da aynı tarihte ödenecek.

MEMURLAR İÇİN SADECE MAAŞ MI ARTIYOR?

Memurlar için artış yalnızca maaşla sınırlı değil.

Aile yardımı ödeneği

Çocuk yardımı

Eş yardımı gibi kalemler de yüzde 18,60 oranında artırılacak. Buna ek olarak 1.000 TL seyyanen ödeme uygulanacak.