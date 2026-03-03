TOKİ Muğla kura çekilişi 2026 ne zaman, saat kaçta yapılacak? Muğla kura çekimi ertelendi mi? Muğla TOKİ evleri kura sonuçları e-Devlet sorgulama

Yeni Şafak
3/03/2026, Salı
G: 3/03/2026, Salı
Yeni Şafak


TOKİ Muğla kura çekilişi tarihi değişti mi, yeni kura günü ne zaman? 2026 TOKİ Muğla sosyal konut projesi kapsamında hak sahiplerinin merakla beklediği kura takvimi güncellendi. Erteleme kararı sonrası gözler 9 Mart 2026 tarihine çevrildi. İlçe ilçe konut sayıları, kura yeri ve sonuç sorgulama ekranına dair tüm detaylar haberimizde.

TOKİ Muğla kura çekilişi tarihiyle ilgili gelişmeler yakından izleniyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) sosyal konut projesi kapsamında Muğla’da yapılacak kura için takvimde değişikliğe gidildi. Daha önce 4 Mart 2026 olarak ilan edilen kura tarihi, 9 Mart 2026 saat 11.00’e ertelendi.

TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman?


TOKİ tarafından paylaşılan güncel kura takvimine göre çekiliş, 9 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Organizasyonun adresi ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi olarak açıklandı. Böylece hak sahipleri için yeni tarih netleşmiş oldu.


Türkiye genelinde yürütülen sosyal konut hamlesi kapsamında Muğla’daki projeler de yoğun ilgi görüyor. Kura çekimiyle birlikte asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek.

İlçe ilçe Muğla’daki konut sayıları


TOKİ Muğla projesinde planlanan konut dağılımı ilçelere göre farklılık gösteriyor. Açıklanan verilere göre en yüksek kontenjan merkez ilçede yer alıyor.


Merkez: 5400


Bodrum: 500


Fethiye: 150


Kavaklıdere: 50


Köyceğiz: 42


Milas: 200


Seydikemer: 75


Bu dağılım, Muğla genelinde sosyal konut talebinin büyüklüğünü ortaya koyuyor.

TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilecek?


Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler kamuoyuyla paylaşılacak. Vatandaşlar sonuçlara TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden ya da e-Devlet kapısı aracılığıyla erişebilecek. Sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ile yapılacak.


TOKİ Muğla kura takvimi ve sonuç ekranına ilişkin güncellemelerin kurumun resmi kanalları üzerinden takip edilmesi önem taşıyor.

TOKİ MUĞLA HAK SAHİPLERİ KABUL VE RED LİSTESİ SORGULAMA


TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

