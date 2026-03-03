TOKİ Muğla kura çekilişi 2026 ne zaman, saat kaçta yapılacak? Muğla kura çekimi ertelendi mi? Muğla TOKİ evleri kura sonuçları e-Devlet sorgulama

TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman?





TOKİ tarafından paylaşılan güncel kura takvimine göre çekiliş, 9 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Organizasyonun adresi ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi olarak açıklandı. Böylece hak sahipleri için yeni tarih netleşmiş oldu.





Türkiye genelinde yürütülen sosyal konut hamlesi kapsamında Muğla’daki projeler de yoğun ilgi görüyor. Kura çekimiyle birlikte asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek.