Emekli maaş zammında yeni ipucu geldi! TÜİK 2. veriyi açıkladı: SSK, Bağkur ve EYT'li Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

İKİ AYLIK ENFLASYON NETLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ocak ayında enflasyon yüzde 4,84 olarak gerçekleşti. Şubat ayı enflasyonu ise yüzde 2,96 oldu.

Bu iki verinin toplamına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 7,95 oranında zam oluştu. Nihai artış oranının belirlenmesi için mart, nisan, mayıs ve haziran ayı verilerinin de açıklanması gerekiyor.

Temmuz ayında kök aylıklar, ilk 6 aylık enflasyon oranı ne çıkarsa o kadar artırılacak. Örneğin 6 aylık enflasyon yüzde 11 olursa maaşlar yüzde 11, yüzde 13 olursa yüzde 13 oranında artacak.