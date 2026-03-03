Emekli maaş zammında yeni ipucu geldi! TÜİK 2. veriyi açıkladı: SSK, Bağkur ve EYT'li Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı maaş zammına ilişkin ikinci veri netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan şubat enflasyonu ile birlikte 6 aylık zam hesabında iki aylık oran kesinleşirken, emeklilerin alacağı artış ve taban aylıkta oluşacak yeni rakamlar merak konusu oldu.
Milyonlarca emeklinin gözü temmuz zammında. TÜİK’in şubat ayı enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte zam oranını belirleyecek 6 aylık sürecin iki ayağı tamamlandı; maaşlarda oluşacak artış ve yeni taban aylık hesapları gündeme geldi.
TÜM EMEKLİLER YILA ZAMLI GELİRLE BAŞLADI
2026’ya girilirken emeklilerin gelirlerinde artışa gidildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları yüzde 12,19 oranında yükseltildi. En düşük emekli maaşı olarak bilinen taban aylık ödemesi ise yüzde 18,48 artırılarak 20 bin liraya çıkarıldı. Böylece kök maaşı düşük kalan emeklilerin eline geçen tutar da yukarı taşınmış oldu.
ÖNCE İKRAMİYE, SONRA TEMMUZ ZAMMI
Emekliler mart ayında Ramazan Bayramı, mayıs ayında ise Kurban Bayramı ikramiyelerini alacak. Ancak asıl merak edilen başlık, temmuz ayında kök aylıklara yansıtılacak ikinci zam oranı.
Temmuz artışı, yılın ilk altı ayındaki enflasyon verilerine göre belirlenecek. Bu nedenle gözler açıklanan ve açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda.
İKİ AYLIK ENFLASYON NETLEŞTİ
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ocak ayında enflasyon yüzde 4,84 olarak gerçekleşti. Şubat ayı enflasyonu ise yüzde 2,96 oldu.
Bu iki verinin toplamına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 7,95 oranında zam oluştu. Nihai artış oranının belirlenmesi için mart, nisan, mayıs ve haziran ayı verilerinin de açıklanması gerekiyor.
Temmuz ayında kök aylıklar, ilk 6 aylık enflasyon oranı ne çıkarsa o kadar artırılacak. Örneğin 6 aylık enflasyon yüzde 11 olursa maaşlar yüzde 11, yüzde 13 olursa yüzde 13 oranında artacak.
EK ÖDEMELER DE YÜKSELECEK
Kesin zam oranı 3 Temmuz’da netleşecek. Açıklanacak 6 aylık enflasyon oranı yalnızca kök aylıklara değil, ek ödemelere de yansıtılacak. Bunun yanında taban aylıkta da yeni bir düzenleme yapılması gündeme gelebilir. En güçlü ihtimal, 6 aylık enflasyon oranının en düşük emekli maaşına da doğrudan yansıtılması yönünde.
EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLUR?
Ocak ayından bu yana en düşük emekli maaşı 20 bin lira olarak uygulanıyor. Eğer 6 aylık enflasyon yüzde 10 seviyesinde gerçekleşir ve bu oran taban aylığa yansıtılırsa en düşük ödeme 22 bin liraya yükselecek.
Olası artış senaryoları şöyle:
Yüzde 11 zam: 22.200 TL
Yüzde 12 zam: 22.400 TL
Yüzde 13 zam: 22.600 TL
OLASI ZAM SENARYOLARINA GÖRE MAAŞ TABLOSU
Aşağıda mevcut maaşlara göre yüzde 10, 11, 12 ve 13 zam uygulanması halinde oluşacak yeni tutarlar yer alıyor:
20.000 TL
%10: 22.000
%11: 22.200
%12: 22.400
%13: 22.600
25.000 TL
%10: 27.500
%11: 27.750
%12: 28.000
%13: 28.250
30.000 TL
%10: 33.000
%11: 33.300
%12: 33.600
%13: 33.900
35.000 TL
%10: 38.500
%11: 38.850
%12: 39.200
%13: 39.550
37.000 TL
%10: 40.700
%11: 41.070
%12: 41.440
%13: 41.810
Diğer maaş aralıklarında da artış aynı oran üzerinden hesaplanacak. Kesin tablo, haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından ortaya çıkacak.
Önümüzdeki dört aylık veri, milyonlarca emeklinin temmuz ayında alacağı maaşı doğrudan belirleyecek. Enflasyonun seyri, zam oranının büyüklüğünü netleştirecek en kritik unsur olacak.