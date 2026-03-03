İngilizler telaşa kapıldı: İran füzeleri sonrası savaş gemisi Kıbrıs'a gidiyor

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası, Tahran yönetimi çevre ülkelerdeki ABD üsleri ve İsrail unsurlarını hedef alan füze atışları gerçekleştiriyor. İngiltere'nin 'ABD'ye üslerimizi kullanması için izin verdik' açıklaması sonrası, Rum yönetimi topraklarında yer alan İngiliz üsleri de hedef haline geldi. The Times ve BBC'de yer alan haberlere göre; Birleşik Krallık hükümeti, 'olası saldırıları önlemek ve üs çevresinde güvenliği artırmak' için HMS Duncan destroyerini Ada'ya gönderme kararı aldı.
ABD ve İsrail’in, İran’ın dini lideri Ali Hamaney ile birlikte üst düzey isimleri hedef alarak rejimi zayıflatma yönündeki hesapları, sahada karşılık bulmadı.
Tahran yönetimi, çatışmaların üçüncü gününde sert bir karşılık verirken, İsrail’in birçok kentinin yanı sıra Körfez’deki ABD üsleri ve Güney Kıbrıs’taki İngiliz askeri tesisi füze ve insansız hava araçlarının hedefi oldu. Ayrıca ABD’ye ait üç F-15 savaş uçağının “dost ateşi” sonucu düştüğü açıklandı.
İran’ın, İngiltere’ye ait askeri üssün bulunduğu Güney Kıbrıs’a İHA saldırısı düzenlemesinin ardından Yunanistan’ın adaya fırkateynler ve F-16 savaş uçakları gönderme kararı aldığı bildirildi.
Avrupa’dan savaşa girme mesajı
Yaşanan gelişmeler sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ortak bir açıklama yayımladı.
The Times: Birleşik Krallık Kıbrıs'a savaş gemisi yolluyor
Ada'nın hava savunma eksikliği eleştiri konusu oldu
Haberde, Orta Doğu’daki savaşın tırmanmaya devam ettiği bir dönemde Kıbrıs'taki hava savunma eksikliğinin eleştirilerin hedefi olduğu ve bunun sonrasında Duncan destroyerinin bölgeye sevk edileceği kaleme alındı.
"Benzer 6 savaş gemisi var 3'ü kullanılamıyor"
"Kraliyet Donanması envanterinde altı Tip 45 destroyer bulunuyor." denilen haberde, "Bunlardan üçü farklı hazırlık aşamalarında görev için hazır durumda, diğer üçü ise bakımda olduğu için şu an kullanılamıyor." ifadeleri de yer aldı.
Denemek için tatbikata soktular
"Fransa da benzer bir karar alabilir"
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) düzenlediği saldırıda Fransa’ya ait bir üssü vurduğunu duyurmuştu.
Fransız basını, Macron'un gelişmeler sonrası, Charles de Gaulle isimli uçak gemisini ve ona bağlı donanma grubunu Baltık Denizi'nden Doğu Akdeniz'e konuşlandırma kararı aldığını yazmıştı.
Bu iddiaları habere detay olarak ekleyen BBC, "Fransız Ordusu, silahlı kuvvetlerinin 'tehditlere karşı duruşunu sürekli olarak uyarladığını' ve bölgedeki tüm hava ve deniz unsurlarını konuşlandırdığını bildirdi." denildi.