Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son haftasında Trabzonspor deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı. Karşılaşma bordo-mavililerin 4-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Karadeniz ekibi bu sonuçla puanını 9’a çıkararak çeyrek finale yükseldi. Başakşehir ise 6 puanla 4. sırada yer alarak kupaya veda etti. Başakşehir - Trabzonspor maç özeti ve maç gollerini izlemek için haberimizde.
Trabzonspor, Türkiye Kupası son haftasında deplasmanda Başakşehir’i 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Goller dakika 6’ Felipe Augusto, 48’ Nuno Da Costa, 66’ Ivan Brnic, 70’ Mustafa Eskihellaç, 84’ Paul Onuachu, 85’ Ozan Tufan’dan geldi. Başakşehir - Trabzonspor maç özeti haberimizde.
BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ
BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇ SONUCU
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PUAN DURUMU
