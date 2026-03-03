Brent petrol 83 dolara çıktı: Türkiye’de akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? Benzin, LPG, motorin zamlı fiyatları kaç lira? 3 Mart güncel tablo

100 kilometre maliyeti 500 TL’ye dayandı





Akaryakıt zammı, özellikle şehir içi kullanımda araç sahiplerinin bütçesini zorlayacak. Türkiye’de en çok tercih edilen B ve C-SUV segmentindeki benzinli ve dizel otomobiller baz alındığında, 100 kilometrelik sürüş maliyeti 470 ila 500 TL aralığına yükselmiş durumda.





Yoğun trafikte tüketimin artmasıyla bu rakamın daha yukarı çıkabileceği ifade ediliyor. Artan benzin ve motorin fiyatları, aylık yakıt giderlerinde belirgin bir yükselişe işaret ediyor.