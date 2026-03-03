Brent petrol 83 dolara çıktı: Türkiye’de akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? Benzin, LPG, motorin zamlı fiyatları kaç lira? 3 Mart güncel tablo

Orta Doğu’da tırmanan savaşın ardından Brent petrolün 83 dolara yükselmesi, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına sert zam olarak yansıdı. Gece yarısından itibaren motorine 6,70 TL, benzine 2,50 TL artış bekleniyor. Yeni fiyatlarla benzin 61 TL, motorin ise 68 TL seviyesine çıkacak.
Orta Doğu merkezli savaşın küresel enerji piyasalarında oluşturduğu dalga, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiledi. Brent petrolün varil fiyatı kısa sürede 70 dolardan 83 dolar bandına yükselirken, benzin ve motorin fiyatları için yeni zam beklentisi oluştu. 3 Mart itibarıyla pompaya yansıması beklenen artışla birlikte litre fiyatları tarihi seviyelere yaklaşacak.
Akaryakıt fiyatlarında son durum - 3 Mart 2026
İstanbul
Avrupa Yakası
Benzin: 58,40 TL
Motorin: 60,39 TL
LPG: 30,29 TL
Anadolu Yakası
Benzin: 58,24 TL
Motorin: 60,23 TL
LPG: 29,69 TL
Ankara
Benzin: 59,34 TL
Motorin: 61,49 TL
LPG: 30,17 TL
İzmir
Benzin: 59,62 TL
Motorin: 61,76 TL
LPG: 30,09 TL
Beklenen zam tutarı:
Benzin: +2,50 TL
Motorin: +6,70 TL
Brent petrol 83 dolara çıktı
Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş, enerji ithalatçısı ülkeleri yakından ilgilendiriyor. Türkiye’de akaryakıt fiyatları da Brent petrol ve döviz kuru üzerinden şekilleniyor. Cuma günü 70 dolar civarında kapanan Brent petrolün savaş sonrası 83 dolara tırmanması, zam kararını beraberinde getirdi.
Gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen düzenlemeyle motorinin litre fiyatına 6,70 TL, benzinin litre fiyatına ise 2,50 TL artış öngörülüyor. Bu artışla birlikte benzinin litre fiyatı 61 TL’ye, motorinin litre fiyatı ise 68 TL seviyesine çıkacak.
100 kilometre maliyeti 500 TL’ye dayandı
Akaryakıt zammı, özellikle şehir içi kullanımda araç sahiplerinin bütçesini zorlayacak. Türkiye’de en çok tercih edilen B ve C-SUV segmentindeki benzinli ve dizel otomobiller baz alındığında, 100 kilometrelik sürüş maliyeti 470 ila 500 TL aralığına yükselmiş durumda.
Yoğun trafikte tüketimin artmasıyla bu rakamın daha yukarı çıkabileceği ifade ediliyor. Artan benzin ve motorin fiyatları, aylık yakıt giderlerinde belirgin bir yükselişe işaret ediyor.
Elektrikli otomobil satışları öne çıktı
Yükselen yakıt fiyatları, elektrikli araçlara ilgiyi artırıyor. Evde düşük tarifeyle yapılan şarjda kilometre başına maliyet, içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla yüzde 70-80’e varan tasarruf sağlayabiliyor. Bu tablo, tüketicilerin tercihlerini alternatif enerji kaynaklarına yönlendirmesine neden oluyor.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) Şubat 2026 verilerine göre elektrikli otomobil satışları 23 bin 302 adetle toplam pazardan yüzde 17,8 pay aldı. Aynı dönemde dizel otomobil satışları 8 bin 851 adette kaldı. Böylece elektrikli araç satışları dizelin yaklaşık 2,6 katına ulaştı. 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74,2 artış gösterdi.
Şubat 2026 itibarıyla Türkiye’de en çok satılan elektrikli model 1.557 adetle Togg T10X oldu. Onu 1.393 adetle Togg T10F ve 1.253 adetle Mini Countryman takip etti. Listenin devamında 1.013 adetle KG Mobility Torres ve 720 adetle Tesla Model Y yer aldı.
Elektrikli dönüşüm hız kazanabilir
Petrol fiyatlarındaki yükselişin sürmesi halinde Türkiye’de elektrikli otomobillere geçişin daha da hızlanması bekleniyor. Artan akaryakıt fiyatları, toplam sahip olma maliyeti hesaplamalarında elektrikli araçları daha avantajlı hale getiriyor. Enerji piyasalarındaki dalgalanmanın, önümüzdeki dönemde otomotiv satış dağılımını doğrudan etkilemesi öngörülüyor.