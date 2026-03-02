Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? 2026 Kanlı Ay tutulması Türkiye’den izlenecek mi?

Ay neden kırmızıya dönüyor?





Tam Ay tutulması sırasında Dünya atmosferi bir filtre görevi görür. Güneş ışınları atmosferden geçerken mavi ve mor gibi kısa dalga boyları daha fazla dağılır. Kırmızı ve turuncu tonlar ise daha az saçılarak yön değiştirir ve Ay yüzeyine ulaşır. Bu nedenle Ay, tutulma anında “Kanlı Ay” olarak anılan kızıl bir renge bürünür.