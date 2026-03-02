Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? 2026 Kanlı Ay tutulması Türkiye’den izlenecek mi?

2026 yılında gerçekleşecek tam Ay tutulması, gökyüzünde “Kanlı Ay” olarak bilinen kızıl görüntüye sahne olacak. 3 Mart 2026’da yaşanacak tutulma, birçok kıtadan izlenebilecek ancak Türkiye’de gündüz saatlerine denk geldiği için doğrudan gözlemlenemeyecek. İşte 2026 Kanlı Ay tutulmasının tarihi ve görünürlük detayları.
2026 Kanlı Ay tutulması için geri sayım başladı. 3 Mart 2026’da gerçekleşecek tam Ay tutulması sırasında Ay, Dünya’nın gölgesine bütünüyle girerek kızıl tonlara bürünecek. “Kanlı Ay” olarak adlandırılan bu gök olayı, belirli bölgelerde çıplak gözle izlenebilecek; ancak Türkiye’den doğrudan gözlem mümkün olmayacak.
Kanlı Ay nedir, nasıl oluşur?
Kanlı Ay tutulması, aslında bir tam Ay tutulmasıdır. Ay, Dünya ile Güneş arasındaki hizalanma sonucunda Dünya’nın gölge konisine tamamen girdiğinde ortaya çıkar. Normal şartlarda kararması beklenen Ay, Dünya atmosferinden süzülen kırmızı ve turuncu dalga boylarının etkisiyle bakır tonlarında görünür. Kısa dalga boylu ışıklar atmosferde daha fazla saçılırken, kırmızı ışık Ay yüzeyine ulaşarak bu çarpıcı görüntüyü oluşturur.
2026 Kanlı Ay tutulması tarihi
2026 yılındaki ilk Ay tutulması 3 Mart’ta gerçekleşecek ve bu tutulma tam tutulma niteliği taşıyacak. Yani Ay, Dünya’nın umbra adı verilen tam gölge bölgesine bütünüyle girecek. Bu aşamada Ay’ın rengi koyu kızıldan bakıra çalan tonlara kadar değişebilecek. Tam Ay tutulması, astronomi takvimlerinde yılın dikkat çeken gök olayları arasında gösteriliyor.
Hangi ülkelerden izlenebilecek?
3 Mart 2026’daki Kanlı Ay tutulması; Kuzey Amerika ve Güney Amerika’nın büyük bölümünde, Doğu ve Güneydoğu Asya’da ve Avustralya’da gözlemlenebilecek. Türkiye saatiyle gündüz vakitlerine denk geldiği için ülkemizden doğrudan izlenemeyecek. Türkiye’deki gökyüzü meraklıları, tutulmayı canlı yayınlar ve uluslararası gözlem platformları üzerinden takip edebilecek.
Ay neden kırmızıya dönüyor?
Tam Ay tutulması sırasında Dünya atmosferi bir filtre görevi görür. Güneş ışınları atmosferden geçerken mavi ve mor gibi kısa dalga boyları daha fazla dağılır. Kırmızı ve turuncu tonlar ise daha az saçılarak yön değiştirir ve Ay yüzeyine ulaşır. Bu nedenle Ay, tutulma anında “Kanlı Ay” olarak anılan kızıl bir renge bürünür.