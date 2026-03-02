Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Rutte telefonda görüştü

19:362/03/2026, Pazartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye’nin bölgemizdeki çatışmalı süreci hassas bir şekilde takip ettiğini, kalıcı ve sürdürülebilir barış için diplomasiye fırsat verilmesinin önemli olduğunu belirtti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, NATO’nun gündemindeki hususlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin bölgemizdeki çatışmalı süreci hassas bir şekilde takip ettiğini, kalıcı ve sürdürülebilir barış için diplomasiye fırsat verilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ile ilgili hazırlıkların sürdüğünü, Türkiye’nin zirveye layıkıyla ev sahipliği yapacağını ifade etti.

Görüşmede, NATO Genel Sekreteri Rutte de NATO olarak 360 derece bakış açısıyla müttefiklerin güvenliğinin teminine katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti."

Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
