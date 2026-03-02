Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Savaşı durdurmak için çalışıyoruz





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sorunlara çözüm üretebiliyorsak işte o zaman vazifemizi yerine getiriyoruz. Rehavet içine girme lüksümüz yok.

Dünyanın en zorlu bölgelerinden birinde yaşıypruz. Dünyada kriz ve çatışmalar var.

Merhum Hamaney başta olmak üzere İranlı kardeşlerimize rahmet, İran halkına başsağlığı diliyorum.

Taraflar arasındaki tansiyonun daha fazla tırmanmaması için bölgedeki dost ve kardeş ülkelerle elimizden geleni yaptık. Müzakere masasından umut edilen netice çıkmadı. Kandan ve kaostan beslenen İsrail'in tahrikleriyle anlaşmazlıklar sıcak çatışmaya dönüştü.

Biz millet olarak kendimiz için istediğimizi komşumuz için de isteriz. Tarihimizin hiçbir döneminde komşumuzdaki yangınlara sessiz kalmadık. Barışçıl politikalar izledik. Biz sulhun tarafındayız, kan akmasın, gözyaşları dinsin, bölgemiz kalıcı huzura kavuşsun istiyoruz.

İran hedef alan gayri hukuki saldırılarla ilgili tutumumuz da bu yöndedir. İran bizim komşumuzdur. İran halkı da bizim kardeşimizdir.

Asırlardır yan yana barış içinde yaşadık. İnşallah nice asırlar boyunca barış içinde yaşayacağız. Önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve diyalog kapısının açılmasıdır.

Gerekli müdahalede bulunulmazsa çatışma sürecinin bölgesel ve küresel açıdan ciddi neticeleri olacaktır. Ekonomik ve jeopolitik belirsizlikleri kimse taşıyamaz. Yangın daha fazla büyümeden söndürülmeli. Bu hassas süreçte ülkemizin güvenliğiyle ilgili tüm tedbirleri alıyoruz. Her gelişmeyi dikkatle analiz ediyoruz.

Savaşı durdurmak için çalışıyoruz. Sinsi hesapları çok iyi biliyoruz, ne yapacağımızı da biliyoruz. Her fırtınada olduğu gibi bundan da ülkemizi selamete çıkaracağız.