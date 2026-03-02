Hafıza'nın 113'üncü bölümü yayında: ABD İsrail'in kuklası mı?

Yeni Şafak’ın ilgiyle takip edilen programı Hafıza, 113'üncü bölümüyle izleyiciyle buluştu. Gazeteci Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak bu son bölümde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları üzerinden "ABD, İsrail'in kuklası mı?" konusunu masaya yatırıyor.
Gazeteci Ersin Çelik ile Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak'ın Türkiye'de, bölgede ve küreselde gerçekleşen gelişmeleri değerlendirdiği programın bu bölümünde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ele alınarak, "ABD, İsrail'in kuklası mı?" başlığı değerlendiriliyor.