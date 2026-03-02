Hafıza'nın 113'üncü bölümü yayında: ABD İsrail'in kuklası mı?

Gazeteci Ersin Çelik ile Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak'ın Türkiye'de, bölgede ve küreselde gerçekleşen gelişmeleri değerlendirdiği programın bu bölümünde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ele alınarak, "ABD, İsrail'in kuklası mı?" başlığı değerlendiriliyor.