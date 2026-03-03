Mart kira artış oranı son dakika açıklaması ile belli oldu. Ev sahibi ve kiracıların gözü TÜİK'teydi. Birçok kişi "TEFE TÜFE ile mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?" sorularına yanıt ararken beklenen açıklama geldi. Milyonların beklediği şubat ayında enflasyon aylık yüzde 2,96 yıllık yüzde 31,53 arttı. TÜFE tavan kira artış oranı ise %33,39 oldu. İşte TÜİK'in açıkladığı Şubat ayı enflasyon verilerine göre Mart ayı ev ve işyerleri için TEFE-TÜFE yeni kira artış tavan oranı hesaplama tablosu.
Ev ve dükkan sahiplerinin merakla beklediği kira zammı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan son dakika Şubat ayı enflasyon verileri ile belli oldu.
2026 MART KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2026 Şubat ayı enflasyon verileri 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00'da belli oldu.
MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 20.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2026
TÜFE Kira Artış Oranı: %33,39 (Mart 2026 döneminde yapılacak kira artışı için TÜİK'in Şubat 2026 TÜFE verisi kullanılmaktadır.)
Kira Artış Tutarı: 6.678,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 26.678,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 320.136,00 TL
ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %30,65 arttı, aylık %4,84 arttı. TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,65 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %33,98 artış olarak gerçekleşti.
Buna göre kiraya yüzde 33,98 oranında zam yapıldı.
KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?
Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre, kira artış oranları, bir önceki kira yılında TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Bu oran, hem konut hem de iş yeri kiraları için yasal üst sınırı oluşturuyor. 1 Temmuz 2024’ten itibaren kaldırılan yüzde 25’lik artış sınırı sonrası, kira zamları tamamen TÜFE’ye endeksli hale geldi. Örneğin, mevcut kira bedeli 10.000 TL olan bir konut için, TÜFE’nin 12 aylık ortalaması yüzde 43,23 ise, artış miktarı şu şekilde hesaplanıyor:
Hesaplama: 10.000 TL x 43,23 / 100 = 4.323 TL (artış miktarı)
Yeni Kira Bedeli: 10.000 TL + 4.323 TL = 14.323 TL
İş yeri kiralarında da aynı yöntem uygulanıyor, ancak kira sözleşmesinde farklı bir oran belirtilmişse ve bu oran TÜFE’yi aşmıyorsa, sözleşmedeki oran geçerli olabiliyor. Ev sahipleri, TÜFE oranının altında bir artış yapmaya karar verebilir, ancak üstünde bir artış yasal olarak geçersiz sayılıyor.