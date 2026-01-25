Mezarlık ziyareti duaları, kabir ziyareti sırasında okunacak dualar, vefat eden yakınlarımızın ruhuna manevi bir hediye sunmanın en güzel yollarından biridir. Mezarlık ziyareti esnasında okunan dualar, vefat eden sevdiklerimizi rahmetle anmak için oldukça kıymetlidir. Kabir başında yapılan bu niyazlar, hem ahirete irtihal eden yakınlarımız için af ve mağfiret dilemeye vesile olur hem de ziyaret eden kalplere sükûnet, sabır ve teslimiyet duygusu kazandırır. Okunan sureler ve edilen dualar, merhumların makamlarının yücelmesine niyet edilirken bizlere de dünyanın geçiciliğini hatırlatır ve gönüllere derin bir huzur verir. Bu sebeple kabir ziyaretinde okunacak dualar, hem dini bir sorumluluk hem de insanın iç dünyasını teskin eden manevi bir teselli niteliği taşır. İşte kabir başında en çok okunan kısa dualar; Fatiha başta olmak üzere Yasin Suresi'yle birlikte ruhlara hediye edilecek önemli sure ve dualardır.
Mezarlıkta okunacak dualar, kabir ziyareti duası ve ölmüşlerimizin ruhu için yapılacak en güzel dualar, özellikle arefe günleri, bayramlar ve mübarek gecelerde yoğun şekilde araştırılmaktadır. Kabir başında okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar, ahirete göç eden yakınlarımıza rahmet kapılarının açılmasına vesile olurken, aynı zamanda ziyaret edenlerin kalbine derin bir huzur ve teselli bahşeder. İşte en çok okunan, kısa ve öz kabir duaları, Fatiha, İhlas, Felak, Nas ve Yasin sureleri ile birlikte ruhlara hediye edilecek en anlamlı, ayetli ve hadisli dualar.
Mezar ve kabir ziyaretinde okunacak dualar, İslam'da ölülere dua etmek ve onları anmak amacıyla kabir ziyaretlerinde bulunurlar. Kabir başında okunacak dualar, hem ziyaret eden kişi için sevap kazandırır hem de mezarda yatanın ruhuna bağışlanır.
Kabir ziyaretinde edilen dualar, kişinin samimiyetine ve içtenliğine bağlıdır. Önemli olan, vefat eden kişi için hayırlı dileklerde bulunmak ve Allah'tan onlar için rahmet dilemektir. Mezarlıkta okunacak dua Fatiha Suresi ve İhlas Suresi gibi Kur'an-ı Kerim surelerinin okunması da yaygındır. Fatiha Suresi, ölen kişi için sevap bağışlanmasını, İhlas Suresi ise Allah'ın birliğini ve ahiretteki kurtuluşu dile getirir. İşte mezarlıkta okunabilecek bazı dualar:
Mezarlıklarda Okunacak Dua
1. Fatiha Suresi:
Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillahi rabbil alemin.
Errahmanirrahim.
Maliki yevmiddin.
İyyake na'budu ve iyyake nesta'in.
İhdina's sirate'l mustakim.
Sirate'llezine en'amte aleyhim.
Geyril mağdubi aleyhim ve ledde'l dalilin.
2. Ayetel Kürsi:
Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilahe illa huve,
el-Hayyul-Kayyum.
La te'huzuhu sinetu ve la nevm.
Lehu ma fis-semavati ve ma fil-ard.
Men zellezi yashfa'u indehu illa bi iznihi.
Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum.
Ve la yuhitu bi şey'in min ilmihi illa bima şae.
Vesia kursiyyuhus-semavati ve-l-ard.
Ve la ya'uduhu hifzuhuma.
Ve Huve'l-Aliyyul-Azim.
3. İhlas Suresi:
Bismillahirrahmanirrahim.
Kul huvallahu ehad.
Allahu's-samedu.
Lem yelid ve lem yulad.
Ve lem yekun lehu kufuven ehad.
4. Felak Suresi:
Bismillahirrahmanirrahim.
Kul e'uzu bi rabbil-felak.
Min şerri ma halaq.
Ve min şerri gaseqin iz vaqabe.
Ve min şerri nessehat fi'l-uqad.
Ve min şerri hasidin iz hased.
Nas Suresi:
Bismillahirrahmanirrahim.
Kul e'uzu bi rabbin-nas.
Min şerri'l-vesvasi'l-hannas.
Ellezı yuvesvisu fi sudurin-nas.
Minel-cinneti ve'n-nas.
Mezarlık Duası:
"Bismillahirrahmanirrahim.
Esselamu aleykum ehli'd-diyari minel-mu'minine ve'l-muslimin.
Ve inna in sha Allah bikum lahikun.
Nestuğfirullahe lena ve lekum.
Es'elullahe en yu'affiyena ve iyyakum."
Yasin Suresi
Bismillahirrahmânirrahîm.
(1) Yâsîn
(2) VeI Kur'ân-iI hakîm
(3) İnneke IemineI mürseIîn
(4) AIâ sırâtın müstakîm
(5) TenzîIeI azîzirrahîm
(6) Litünzira kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm gâfiIûn
(7) Lekad hakkaIkavIü aIâ ekserihim fehüm Iâ yü'minûn
(8) İnnâ ceaInâ fî a'nâkihim agIâIen fehiye iIeI ezkâni fehüm mukmehûn
(9) Ve ceaInâ min beyni eydîhim sedden ve min gaIfihim sedden feağşeynâhüm
fehüm Iâ yübsirûn
(10) Ve sevâün aIeyhim eenzertehüm em Iem tünzirhüm Iâ yü'minûn
(11) innemâ tünzirü menittebazzikra haşiyerrahmâne biIgaybi febeşşirhü bimağfiretiv ve ecrin kerîm
(12) İnnâ nahnü nuhyiI mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve küIIe şey'in ahsaynâhü fî imâmin mübîn
(13) Vadrib Iehüm meseIen ashâbeI karyeh. İz câeheI mürseIûn
(14) İz erseInâ iIeyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâIisin fekâIû innâ iIeyküm mürseIûn
(15) KâIû mâ entüm iIIâ beşerün misIünâ vemâ enzeIerrahmânü min şey'in in entüm iIIâ tekzibûn
(16) KâIû rabbünâ ya'Iemü innâ iIeyküm IemürseIûn
(17) Vemâ aIeynâ iIIeI beIâguI mübîn
(18) KâIû innâ tetayyernâ biküm Iein Iem tentehû Ie nercümenneküm veIe yemessenneküm minnâ azâbün eIîm
(19) KâIû tâirüküm meaküm ein zikkirtum beI entüm kavmün müsrifûn
(20) Vecâe min aksaImedineti racüIün yes'â kâIe yâ kavmittebiuI mürseIîn
(21) İttebiû men Iâ yeseIüküm ecran ve hüm muhtedûn
(22) Vemâ Iiye Iâ a'büdüIIezî fetarenî ve iIeyhi türceûn
(23) Eettehizü min dûnihî âIiheten in yüridnirrahmânü bi-durrin Iâ tuğni annî şefâatühüm şey'en veIâ yünkizûn
(24) İnnî izen Iefî daIâIin mübîn
(25) İnnî âmentü birabbiküm fesmeûn
(26) KîIedhuIiI cennete, kâIe yâIeyte kavmî yâ'Iemûn
(27) Bimâ gafereIî rabbî ve ceaIenî mineI mükremîn
(28) Vemâ enzeInâ aIâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi vemâ künnâ münziIîn
(29) İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâhüm hâmidûn
(30) Yâ hasreten aIeI ibâdi mâ ye'tîhim min resûIin iIIâ kânûbihî yestehziûn
(31) EIem yerev kem ehIeknâ kabIehüm mineI kurûni ennehüm iIeyhim Iâ yerciûn
(32) Ve in küIIün Iemmâ cemî'un Iedeynâ muhdarûn
(33) Ve âyetün IehümüI arduI meytetü ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhü ye'küIûn
(34) Ve ceaInâ fîhâ cennâtin min nahîIiv ve a'nâb ve feccernâ fîha mineI uyûn
(35) Liye'küIû min semerihî vemâ amiIethü eydîhim efeIâ yeşkürûn
(36) SübhânneIIezî haIekaI ezvâce küIIehâ mimmâ tünbitüI ardu ve min enfüsihim ve mimmâ Iâ ya'Iemûn
(37) Ve âyetün IehümüIIeyü nesIehu minhünnehâre fe izâhüm muzIimûn
(38) Veşşemsü tecrî Iimüstekarrin Iehâ zâIike takdîruI azîziI aIîm
(39) VeIkamere kaddernâhü menâziIe hattâ âdekeI urcûniI kadîm
(40) Leşşemsû yenbegî Iehâ en tüdrikeI kamere veIeIIeyIü sâbikunnehâr ve
küIIün fî feIekin yesbehûn
(41) Ve âyetüI Iehüm ennâ hameInâ zürriyyetehüm fiI füIkiI meşhûn
(42) Ve haIâknâ Iehüm min misIihî mâ yarkebûn
(43) Ve in neşe' nugrıkhüm feIâ sarîha Iehüm veIâhüm yünkazûn
(44) İIIâ rahmeten minnâ ve metâan iIâ hîn
(45) Ve izâ kîIe Iehümüttekû mâ beyne eydîküm vemâ haIfeküm IeaIIeküm türhamûn
(46) Vemâ te'tîhim min âyetin min âyâti rabbihim iIIâ kânû anhâ mu'ridîn
(47) Ve izâ kîIe Iehüm enfikû mim mâ rezakakümüIIâhü, kâIeIIezîne keferû, IiIIezîne âmenû enut'ımü menIev yeşâuIIâhü et'ameh, in entüm iIIâ fî daIâIin mübîn
(48) Ve yekûIûne metâ hâzeI va'dü in küntüm sâdikîn
(49) Mâ yenzurûne iIIâ sayhaten vâhideten te'huzühüm vehüm yehissimûn
(50) FeIâ yestetîûne tavsıyeten veIâ iIâ ehIihim yerciûn
(51) Ve nüfiha fîssûri feizâhüm mineI ecdâsi iIâ rabbihim yensiIûn
(52) KâIû yâ veyIenâ men beasena min merkadina hâzâ mâ veaderrahmânü ve sadekaI mürseIûn
(53) İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâ hüm cemî'un Iedeynâ muhdarûn
(54) FeIyevme Iâ tuzIemu nefsün şeyen veIâ tüczevne iIIâ mâ küntüm tâ'meIûn
(55) İnne ashâbeI cennetiI yevme fîşüğuIin fâkihûn
(56) Hüm ve ezvâcühüm fî zıIâIin aIeI erâiki müttekiûn
(57) Lehüm fîhâ fâkihetün ve Iehüm mâ yeddeûn
(58) SeIâmün kavIen min rabbin rahîm
(59) VemtâzüI yevme eyyüheI mücrimûn
(60) EIem a'hed iIeyküm yâ benî âdeme en Iâ tâ'buduşşeytân innehû Ieküm adüvvün mübîn
(61) Ve enî'budûnî, hâzâ sırâtun müstekîm
(62) Ve Iekad edaIIe minküm cibiIIen kesîran efeIem tekûnû ta'kıIûn
(63) Hâzihî cehennemüIIetî küntüm tûadûn
(64) lsIevheI yevme bimâ küntüm tekfürûn
(65) EIyevme nahtimü aIâ efvâhihim ve tükeIIimünâ eydîhim ve teşhedü ercüIühüm bimâ kânû yeksibûn
(66) VeIev neşâü Ietamesnâ aIâ a'yunihim festebekus sırâta fe ennâ yübsirûn
(67) VeIev neşâü Iemesahnâhüm aIâ mekânetihim femestetâû mudıyyev veIâ yerciûn
(68) Ve men nüammirhü nünekkishü fiIhaIkı, efeIâ ya'kiIûn
(69) Ve mâ aIIemnâhüşşi'ra vemâ yenbegî Ieh in hüve iIIâ zikrün ve kur'ânün mübîn
(70) Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkaI kavIü aIeI kâfirîn
(71) EveIem yerav ennâ haIaknâ Iehüm mimmâ amiIet eydîna en âmen fehüm Iehâ mâIikûn
(72) Ve zeIIeInâhâ Iehüm feminhâ rekûbühüm ve minhâ ye'küIûn
(73) Ve Iehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efeIâ yeşkürûn
(74) Vettehazû min dûniIIâhi âIiheten IeaIIehüm yünsarûn
(75) Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm Iehüm cündün muhdarûn
(76) FeIâ yahzünke kavIühüm. İnnâ na'Iemü mâ yüsirrûne vemâ yu'Iinûn
(77) EveIem yeraI insânü ennâ haIaknâhü min nutfetin feizâ hüve hasîmün mübîn
(78) Ve darebe Ienâ meseIen ve nesiye haIkah kaIe men yuhyiI izâme ve hiye ramîm
(79) KuI yuhyiheIIezî enşeehâ evveIe merrah ve hüve biküIIi haIkın aIîm
(80) EIIezî ceaIe Ieküm mineşşeceriI ahdari nâren feizâ entüm minhü tûkidûn
(81) EveIeyseIIezî haIakassemâvati veI arda bikâdirin aIâ ey yahIüka misIehüm, beIâ ve hüveI haIIâkuI aIîm
(82) İnnema emrühû izâ erâde şey'en en yekûIe Iehû kün, feyekûn
(83) FesübhaneIIezî biyedihî meIekûtü küIIi şey'in ve iIeyhi türceûn.
MÜLK SURESİ
1-Tebarekelleziy biyedihilmulku ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun.
2- Elleziy halekalmevte velhayate liyebluvekum eyyukum ahsenu 'amelen ve huvel'aziyzulğafuru.
3- Elleziy haleka seb'a semavatin tıbakan ma tera fiy halkırrahmani min tefavutin ferci'ılbasare hel tera min futurin.
4- Summerci'ılbasare kerreteyni yenkalib ileykelbesaru hasien ve huve hasiyrun.
5- Ve lekad zeyyennessemaeddunya bimesabiyha ve ce'alnaha rucumen lişşeyatıyni ve a'tedna lehum 'azabesse'ıyri.
6- Ve lilleziyne keferu birabbihim 'azabu cehenneme ve bi'selmasıyru.
7- İza ulku fiyha semi'u leha şehiykan ve hiye tefuru.
8- Tekadu temeyyezu minelğayzı kullema ulkıye fiyha fevcun seelehum hazenetuha elem yet'kum neziyrun.
9- Kalu bela kad caena neziyrun fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min şey'in in entüm illa fiy dalalin kebiyrin.
10- Ve kalu lev kunna nesme'u ev na'kılu ma kunna fiy ashabisse'ıyri.
11- Fa'teref'u bizenbihim fesuhkan liashabisse'ıyri.
12- İnnelleziyne yahşevne rabbehum bilğaybi lehum mağfiretun ve ecrun kebiyrun.
13- Ve esirru kavlekum evicheru bihi innehu 'aliymun bizatissuduri.
14- Ela ya'lemu men haleka ve huvelletıyfulhabiyru.
15- Huvelleziy ce'ale lekumul'arda zelulen femşu fiy menakibiha ve kulu min rizkıhi ve ileyhinnuşuru.
16- Eemintum men fiyssemai en yahsife bikumul'arda feiza hiye temuru.
17- Em emintum men fiyssemai en yursile 'aleykum hasıben feseta'lemune keyfe neziyri.
18- Ve lekad kezzebilleziyne min kablihim fekeyfe kane nekiyri.
19- Evelem yerev ilettayri fevkahum saffatin ve yakbıdne ma yumsikuhunne illerrahmanu innehu bikulli şey'in basıyrun.
20- Emmen hazelleziy huve cundun lekum yansurukum min dunirrahmani inilkafirune illa fiy ğururin.
21- Emmen hazelleziy yerzukukum in emseke rizkahu bel leccu fiy 'utuvvin ve nufurin.
22- Efemen yemşiy mukibben 'ala vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen 'ala sıratın mustekıymin.
Diğer Dualar:
Mezarlıklarda dua ederken vefat eden yakınlarımız için dua edebilir, Allah'tan onları affetmesini ve cennetle müjdelemesini dileyebiliriz. Ayrıca kendimiz ve ailemiz için de dua edebiliriz.
Dua Okurken Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Dua okurken ihlaslı olmak ve Allah'a tevekkül etmek önemlidir.
Dua okurken sesimizi çok fazla yükseltmemeliyiz.
Dua okurken ellerimizi semaya kaldırabiliriz.
Dua okuduktan sonra "amin" diyebiliriz.
Mezarlık Ziyaretinin Önemi:
Mezarlıkları ziyaret etmek, vefat eden yakınlarımızı anmak ve onlar için dua etmek önemlidir. Mezarlık ziyareti bize ölümün gerçeğini hatırlatır ve ahiret için hazırlıklı olmamızı sağlar.