Mezar ve kabir ziyaretinde okunacak dualar , İslam'da ölülere dua etmek ve onları anmak amacıyla kabir ziyaretlerinde bulunurlar. Kabir başında okunacak dualar , hem ziyaret eden kişi için sevap kazandırır hem de mezarda yatanın ruhuna bağışlanır.

Kabir ziyaretinde edilen dualar , kişinin samimiyetine ve içtenliğine bağlıdır. Önemli olan, vefat eden kişi için hayırlı dileklerde bulunmak ve Allah'tan onlar için rahmet dilemektir. Mezarlıkta okunacak dua Fatiha Suresi ve İhlas Suresi gibi Kur'an-ı Kerim surelerinin okunması da yaygındır. Fatiha Suresi, ölen kişi için sevap bağışlanmasını, İhlas Suresi ise Allah'ın birliğini ve ahiretteki kurtuluşu dile getirir. İşte mezarlıkta okunabilecek bazı dualar: