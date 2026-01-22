e Devlet TOKİ kura sonucuna nereden bakıyoruz?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura çekimleri sürerken, TOKİ kurası yapılan illerde yaşayan vatandaşlar sonuçları yakından takip ediyor. Hak sahibi olup olmadığını öğrenmek isteyenler, kura çekilişini TOKİ’nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izleyebildiği gibi sonuçlara e-Devlet üzerinden de ulaşabiliyor. Peki TOKİ kura sonuçları e-Devlet’te hangi bölümden sorgulanıyor?

3 /4 Vatandaşlar, e-Devlet Kapısı'na (www.turkiye.gov.tr) giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "TOKİ kura" veya "TOKİ" yazarak "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmetine ulaşabilir. Alternatif olarak "Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama" seçeneğini de kullanabilirler.



