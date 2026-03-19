Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Liverpool ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Anfield'da sahadan 4-0 mağlubiyetle ayrılarak organizasyona veda etti.

Liverpool'a turu getiren golleri 25. dakikada Szoboszlai, 51. dakikada Ekitike, 53. dakikada Gravenberch ve 62. dakikada Salah kaydetti.

Sarı-kırmızılıların milli file bekçisi Uğurcan Çakır, sergilediği performansla takımını ayakta tuttu. Çakır karşılaşmayı 11 kurtarışla tamamladı. (9'u ceza sahası içi)

Galatasaray'da iki futbolcu maçı tamamlayamadı. Sakatlanan Victor Osimhen ile Noa Lang oyuna devam edemedi.

Çeyrek finale yükselen Liverpool, son şampiyon Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.





LIVERPOOL - GALATASARAY İLK 11'LER

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike.

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper, Osimhen.





MAÇTAN DAKİKALAR

12' Topla birlikte ceza yayı sol tarafına sokulan Hugo Ekitike yerden şansını denedi ancak meşin yuvarlak doğrudan kalecimiz Uğurcan Çakır'ın üzerine gitti.

25' Liverpool, Dominik Szoboszlai ile öne geçti. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Alexis Mac Allister pasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Dominik Szoboszlai vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu: 1-0.

29' Ev sahibi ekip gole bir kez daha çok yaklaştı. Savunmamızda Abdülkerim Bardakcı'nın yaptığı pas hatasını değerlendirerek kaleci ile karşı karşıya kalan Mohamed Salah ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ancak kalecimiz Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

40' Sol kanattan gelişen atağımızda Barış Alper Yılmaz ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Gelen topa hareketlenerek yükselen Victor Osimhen kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı gitti.

45+4' Mohamed Salah topu sağ köşeye nişanladı ancak kalecimiz Uğurcan Çakır son anda ayakları ile gole izin vermedi.

İKİNCİ YARI

50' Hugo Ekitike'nin ara pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mohamed Salah yerden vuruşunu yaptı ancak Uğurcan Çakır açıyı iyi kapatıyor ve gole engel oldu.

52' Hızlı gelişen atakta Alexis Mac Allister'ın pası ile sağ kanatta topla buluşan Mohamed Salah bekletmeden pasını penaltı noktasına doğru hareketlenen arkadaşı Hugo Ekitike'ye gönderiyor. Golcü oyuncu yerden vuruşu ile meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

53' Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mohamed Salah vuruşunu yaptı ve kalecimiz Uğurcan Çakır'dan seken top penaltı noktasına doğru açıldı. Bu noktada bulunan Ryan Gravenberch vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu: 3-0.

62' Florian Wirtz'in pası ile sağ çaprazda topla buluşan Mohamed Salah sol ayağının içi ile vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu: 4-0.

68' Dominik Szoboszlai'nin pası ile ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Mohamed Salah son çizgiye inerek pasını penaltı noktasının önündeki arkadaşı Alexis Mac Allister'a gönderiyor. Tecrübeli oyuncu bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak kalecimiz Uğurcan Çakır bir kez daha gole geçit vermedi.





MAÇTAN NOTLAR

- Sallai sağ kanatta oynadı

Sarı-kırmızılı ekibin Macar futbolcusu Roland Sallai, Liverpool'a karşı hücumun sağ tarafından görev yaptı.





Galatasaray'daki ikinci sezonunu geçiren 28 yaşındaki futbolcu, 71. resmi maçına Liverpool karşısında çıktı. Teknik direktör Okan Buruk'un farklı mevkilerde yararlandığı Sallai, bu maçların 40'ından fazlasında sağ bekte oynadı.





Tecrübeli futbolcu, Liverpool mücadelesinde sağ bek Sacha Boey'in önünde hücumda görev aldı.





- Galatasaray taraftarı yasağa rağmen tribünde

Cezaları nedeniyle maça alınmayan Türk taraftarlar, mücadeleyi ev sahibi ekip tribününden bilet alarak izledi.





UEFA Disiplin Kurulu, sarı-kırmızılı takımın taraftarlarına İtalya temsilcisi Juventus ile son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda yapılan müsabakada yaşanan olaylardan dolayı ceza verdi.





Galatasaray'ın kritik müsabakasını kaçırmak istemeyen taraftarlar, ev sahibi taraftarın arasında mücadeleyi seyretti. Birçok Türk taraftarın Liverpool forması giyerek tribüne girdiği gözlendi.





- Maçın hakemi değişti

Liverpool-Galatasaray müsabakasını hakem Szymon Marciniak sakatlanması üzerine dördüncü hakem Pawel Raczkowski yönetti.





Mücadeleyi yöneteceği açıklanan Marciniak, ısınma sırasında sakatlık yaşadığı bildirildi. Tecrübeli hakemin yerine karşılaşmada dördüncü hakem Raczkowski düdük çaldı.



