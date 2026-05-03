Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Malatya
Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: Dört ölü 15 yaralı

Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: Dört ölü 15 yaralı

19:413/05/2026, Pazar
G: 3/05/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Malatya-Adıyaman kara yolu Polatdere Mahallesi mevkisinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada dört kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

YouTube
Gündem / Malatya
03 Mayıs, Pazar


Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 FB 5349 plakalı yolcu otobüsü, Malatya-Adıyaman kara yolu Polatdere Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Vali Yavuz'dan kazaya ilişkin açıklama

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine giden bir yolcu otobüsünün Doğanşehir ilçesi sınırlarında kaza yaptığının öğrenilmesi üzerine Valiliğin koordinasyonunda emniyet, jandarma, sağlık ekipleri, AFAD, itfaiye ve diğer ekiplerin olay yerine süratle intikal ettiklerini bildirdi.

Yavuz, açıklamada "Kurtarma çalışmaları devam etmekte olup gelişmelerden daha sonra bilgi verilecektir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Doğanşehir
#KAZA
#otobüs
#ölü
#yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yağışlar etkili oldu: İstanbul’da barajlar ne kadar doldu? İSKİ 3 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları