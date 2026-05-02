Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakan Adayı Zeydi ile görüştü: 'Kapsayıcı ve istikrarlı hükümet' vurgusu

23:36 2/05/2026, Cumartesi
Erdoğan ile Zeydi'nin görüşmesinde Kalkınma Yolu Projesi'nden terörle mücadeleye kadar geniş başlıklar ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan Adayı Muhammed Ali Zeydi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Zeydi’yi adaylığı dolayısıyla tebrik ederek Irak’ta kapsayıcı ve istikrarlı bir hükümet kurulacağına inandığını ifade etti. Görüşmede, Türkiye-Irak ilişkilerinin stratejik alanlarda geliştirilmesi ve iş birliğinin artırılması konuları ele alındı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeydi’yi başbakanlığa aday gösterilmesi dolayısıyla tebrik etti. Erdoğan, Irak’ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümetin kısa sürede kurulacağına inandığını belirtti.

İş birliğinin daha da ileriye taşınması hedefleniyor

Görüşmede Türkiye ile Irak arasındaki ilişkiler de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Irak ile yakın iş birliğine stratejik ve kurumsal temelde önemli bir ivme kazandırdığını, yeni dönemde bu iş birliğinin daha da ileriye taşınmasının hedeflendiğini ifade etti.

Erdoğan ayrıca Türkmenlerin, Türkiye ile Irak arasındaki kardeşlik bağlarının önemli bir unsuru olduğunu vurguladı.

Görüşmede Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere, terörle mücadele, savunma sanayii, enerji ve ulaştırma gibi alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi konusundaki kararlılık da dile getirildi.



