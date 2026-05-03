Bosch'tan aile kurumunu hedef alan reklam: 'Çocuk yerine köpek' propagandası

Türkiye’de son yıllarda nüfus artış hızının düşmesi ve doğurganlık oranlarının gerilemesi ülkenin bir beka meselesi haline geldi.

Demografik yapıda yaşanan bu değişimin uzun vadede sosyal ve ekonomik etkilere yol açması su götürmez bir gerçekken kadın başına ortalama çocuk sayısı 2019’da 1,89 iken sonraki yıllarda düşüşünü sürdürerek 2024 itibarıyla yaklaşık 1,48 seviyesine indi.

Bu oran, nüfusun kendini yenileyebilmesi için gerekli kabul edilen 2,1 seviyesinin altında bulunuyor.

Türkiye'nin geleceğini tehlikeye sokan bu meselenin yanında küresel çapta da artan aile karşıtlığı propagandası küresel firmaların reklam kampanyalarına da yansıdı.









'Çocuk' yerine 'hayvan' fikri aşılanıyor

Bosch Türkiye’nin Anneler Günü kapsamında yayımladığı reklam filmi, sosyal medyada yoğun eleştirilerin odağı haline geldi. Bir Bosch mağazasında geçen ve 'Tam bi' anne hikayesi' başlılığıyla yayınlanan reklamda, iki kadın arasında geçen diyalogda annelik üzerine konuşulduğu izlenimi oluşturuluyor. Diyalog ilerledikçe tarafların çocuklarından bahsettiği düşünülürken, reklamın sonunda “çocuk” olarak ifade edilen varlığın aslında bir hayvan olduğu ortaya çıkıyor.

Hayvan sahipliği ile annelik kavramı aynı düzlemde ele alındı

Reklamda yer alan “annesiniz galiba”, “bende de var iki tane”, “çocuk işte” gibi ifadelerin, hayvan sahipliği ile annelik kavramını aynı düzlemde ele aldığı yönünde değerlendirmeler yapıldı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, söz konusu kurgunun aile yapısını ve çocuk kavramını değersizleştirdiğini savunarak Bosch Türkiye’yi eleştirdi.

"Reklam filmi kaldırılsın"

Reklam, özellikle annelik gibi toplumsal ve kültürel açıdan önemli bir değerin farklı bir bağlamda sunup aile kavramını hedef alırken sosyal medya kullanıcıları Bosch Türkiye'ye tepki gösterip reklam filminin kaldırılması yönünde çağrıda bulundu.











