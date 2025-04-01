Köpek çocuk değildir!

Kendilerini ‘köpek annesi’ olarak tanımlayan bir grup köpek sahibi, köpeklerin çocuklardan daha sadık olduklarını ve anne olmak istemediklerini söylüyor. Uzmanlar, evcil hayvanlarla kurulan bağın insan ilişkilerinin yerine geçmemesi gerektiğini söyleyerek "Hayvanların bir çocuk olmadığı kabul edilmeli" diye konuştu.
Kendilerini ‘köpek ya da pati annesi’ olarak tanımlayan bir grup köpek sahibi yaptıkları paylaşımlarla köpeklerin çocuklardan daha sadık olduklarını ve anne olmak istemediklerini söyleyerek propaganda yapıyor. Köpeklerini oynaması için çocuk parklarına götürenler, ultrason üzerine köpek fotoğrafı koyanlar, köpeğini tatile götürenler ve alışverişe çıkaranlar, bunları sosyal medya hesaplarında paylaşarak çocukları köpeklerle eşit tutuyor. Evcil hayvan sahiplenmenin, birçok kişiye duygusal destek sağlayacağı gibi psikolojik açıdan faydalı olabileceğini ifade eden Uzman Klinik Psikolog Şeyma Karaali Ardahan, “Hayvanın bir çocuk gibi görülmesi, bireyde bağlanma problemlerine neden olabilir” şeklinde konuştu.
SAĞLIKLI BİR DENGE KURULMALI
Son yıllarda, “çocuk yerine hayvan sahiplenme” söylemi yaygınlaştığını ve bazı bireyler için çocuk sahibi olmanın gereksiz bir yük gibi sunulduğunu aktaran Ardahan, “Evcil hayvanlarla kurulan bağ, insan ilişkilerinin yerine geçmemeli. Sağlıklı bir denge için hayvanların bir çocuk olmadığı kabul edilmeli” dedi.
TOPLUMA VE AİLEYE ZARAR VERİYOR
Hayvan sevgisinin, insan sevgisinin önüne geçmesi durumunun, topluma ve aileye zarar verebileceğini belirten Uzman Klinik Psikolog Zehra Binici Tekin, hayvanları insan sevgisinden üstün tutmanın, sosyal bağları zayıflatabileceğini ve toplumsal ayrışmaya yol açabileceğini ifade etti. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Şevki Işıklı da, “İnsanı hayvandan üstün görme, artık bir ayrımcılık türü olarak tüm dünyada yargılanmaktadır” dedi.