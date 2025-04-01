Köpek çocuk değildir!

Kendilerini ‘köpek ya da pati annesi’ olarak tanımlayan bir grup köpek sahibi yaptıkları paylaşımlarla köpeklerin çocuklardan daha sadık olduklarını ve anne olmak istemediklerini söyleyerek propaganda yapıyor. Köpeklerini oynaması için çocuk parklarına götürenler, ultrason üzerine köpek fotoğrafı koyanlar, köpeğini tatile götürenler ve alışverişe çıkaranlar, bunları sosyal medya hesaplarında paylaşarak çocukları köpeklerle eşit tutuyor. Evcil hayvan sahiplenmenin, birçok kişiye duygusal destek sağlayacağı gibi psikolojik açıdan faydalı olabileceğini ifade eden Uzman Klinik Psikolog Şeyma Karaali Ardahan, “Hayvanın bir çocuk gibi görülmesi, bireyde bağlanma problemlerine neden olabilir” şeklinde konuştu.