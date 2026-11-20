AKOM, İstanbul'da bugün ve yarın etkili olması beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bugün ve yarın etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Yağışlı hava öğleden itibaren bekleniyor

AKOM'un açıklamasına göre, bugün öğle saatlerinden itibaren kentte serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Yağışların akşam saatlerine doğru il genelinde etkisini artıracağı, gece saatlerine kadar sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olabileceği öngörülüyor.

Gece durması beklenen yağışların cumartesi öğle saatlerinden itibaren yeniden başlayacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerine kadar yerel, kısa süreli ve şiddetli biçimde etkili olacak gök gürültülü sağanak geçişlerinin görülebileceği de tahmin ediliyor.

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Bölgede görülecek kuvvetli yağış geçişlerinin yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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