Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin "fon soruşturması" kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "fon soruşturması" sürüyor.
Şüpheliler Çağlayan'a sevk edildi
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne şüpheliler sevk edildi.
Zanlıların savcılıkta ifadeleri alınmaya devam ediliyor.
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