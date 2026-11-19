Sultanbeyli'de bir inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında, toprak altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti.
Olay, saat 10.30 sıralarında Turgut Reis Mahallesi Sefa Sokak'ta yaşandı. Toprak kaymasının nedeni henüz bilinmiyor.
Arama kurtarma köpeği destekli çalışma
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Edinilen bilgiye göre inşaatta bulunan 1 işçi toprak altında kaldı.
Arama kurtarma köpeği destekli çalışmaların ardından işçinin cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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