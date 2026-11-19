İtalya'nın Puglia bölgesinde yüzyıllardır üretilen geleneksel friselle ekmeği, sıra dışı saklama süresiyle dikkat çekiyor. İki aşamalı fırınlama yöntemiyle hazırlanan ve neminin büyük bölümü uzaklaştırılan ekmek, uygun koşullarda bir yıla kadar bozulmadan muhafaza edilebiliyor. Ancak bu ekmeği tüketmek için önce suya batırarak yumuşatmak gerekiyor.
İtalya'nın güneyindeki Puglia bölgesine özgü friselle, uzun süre dayanabilmesi nedeniyle geçmişte özellikle denizciler ve çiftçiler tarafından tercih ediliyordu. Günümüzde de bölgenin geleneksel lezzetleri arasında yer alan ekmek, kendine özgü üretim yöntemiyle diğer ekmek çeşitlerinden ayrılıyor.
İki kez fırınlanarak neminden arındırılıyor
Friselle'nin uzun süre küflenmeden saklanabilmesinin temelinde üretim tekniği bulunuyor. Geleneksel yöntemle hazırlanan hamur önce halka şekline getiriliyor ve yaklaşık 40 dakika fırında pişiriliyor.
İlk pişirmenin ardından fırından çıkarılan halkalar ortadan ikiye ayrılıyor. Daha sonra yeniden fırına verilen ekmekler yaklaşık bir buçuk saat daha pişiriliyor. İkinci fırınlama işlemiyle içerisindeki nemin büyük bölümü uzaklaştırılıyor.
Böylece küf oluşumunu kolaylaştıran nem önemli ölçüde azaltılırken ekmek oldukça sert ve kuru bir yapıya kavuşuyor.
Bir yıla kadar saklanabiliyor
Puglia'nın Lendinuso köyünde geleneksel yöntemlerle üretim yapan fırıncı Rosaria Canoci, friselle'nin hava almayan ambalajlarda, karanlık ve kuru ortamlarda muhafaza edilmesi halinde bir yıla kadar dayanabildiğini belirtiyor.
Geçmişte nemden ve böceklerden korunması amacıyla iplere dizilerek asılan ekmekler, günümüzde uygun ambalajlarla saklanıyor.
Tüketmeden önce suya batırılıyor
Friselle'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri de tüketilme biçimi. İki kez fırınlandığı için oldukça sertleşen ekmek, doğrudan yenmek yerine kısa süreliğine suya batırılıyor.
İtalya'da "la sponzatura" olarak bilinen bu işlemle ekmeğin yumuşaması sağlanıyor.
Ardından üzerine domates, zeytinyağı, kapari, kekik ve çeşitli sebzeler eklenerek servis ediliyor.
Bölgedeki aileler friselle'yi farklı malzemelerle hazırlarken sarımsaklı patlıcan, biber ve yerel domatesler de sık kullanılan eşlikçiler arasında bulunuyor.
Bir dönem yoksulluk yiyeceği olarak görülüyordu
Friselle'nin geçmişteki konumu da zamanla değişti. Özellikle arpadan hazırlanan çeşitleri, 1960'lı yıllarda yoksullukla ilişkilendirildiği için fazla tercih edilmiyordu..
Ancak yıllar içerisinde bu algı değişti. Günümüzde arpanın yanı sıra durum buğdayı ve farklı tahıllarla hazırlanan çeşitleri de üretiliyor. Rezene tohumu ve acı biber gibi malzemelerle farklı tarifler de geliştiriliyor.
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